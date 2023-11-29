公司規定送「8000元↑交換禮物」　最爛要請吃飯！網看傻：太狠了吧

▲許多人會跟親友一起玩交換禮物。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人會在聖誕節和朋友或是同事玩交換禮物，也會訂下規則和金額限制。一名女網友分享，公司也預告要一起交換禮物，規定要送8000元以上的物品，如果送太爛就必須請吃飯，她目前想了幾個方案，但還是不太確定，於是決定發文尋求眾人意見。不少人看到金額全都傻眼，直呼「這價格太狠了！」

原PO在Dcard發文表示，公司聖誕節交換禮物的金額訂在8000元以上，如果被同事們投票選為最爛的禮物，還要請大家吃飯。目前她想了兩個，希望男女都可以用，一個是拍立得加很多底片，第二個是釀酒機，因為公司同事都很愛喝酒。但她希望能有更多意見，於是PO網想看看大家的想法，「不太想往精品類想要特別一點的，拜託大家了我真的好苦惱」。

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不少人看到金額全都驚呆，表示「這是強制參加嗎？8000欸，你們公司太狠了吧」、「公司平均月薪十萬嗎？不然這價位也太搞笑了」、「太貴了吧」、「8000，人均收入至少要8萬吧」、「第一次看到那麼高的價格，我們公司是依照職等，我是最低的出500，最高等的3000，你們也太高了吧，就算月入10萬我也不想買這麼貴的，8000可以住很高級的飯店了」、「8000是什麼天價…這公司好可怕」。

▲許多人都認為金額訂太高。（示意圖／記者劉維榛攝）



也有人給出建議，「這個價格可以送日本來回機票了欸，送機票不可能最爛…吧？不然送餐券、住宿券、泡湯券」、「直接包8000元現金紅包」、「8000真的很難想～掃地機器人呢」、「吸塵器，這價錢也有不錯的了」、「咖啡機」、「掃地機器人、吸塵器或是Apple產品，應該都不會是最爛的」、「去銀樓買黃金裝飾，不喜歡還可以變成錢」、「8000可以往家電的方向」、「Switch我覺得不錯」。

對此，原PO回應，公司是業務性質的，同事都賺不少錢，所以交換禮物的金額比較高，思考過後，決定買家電類比較安全。