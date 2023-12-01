蔡英文南下後勁鳳屏宮參香：守住左營李柏毅就是守住台灣國防

▲總統蔡英文南下高雄後勁鳳屏宮參香。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

總統蔡英文1日表示，台灣的進步已經開始，就不要停下來，明年大選要選對的人、走對的路，希望高雄鄉親全力支持，讓民進黨總統候選人賴清德可以順利當選，讓立委候選人李柏毅能夠進入國會，大家團結守護左營楠梓關鍵一席。

蔡英文1日前往高雄後勁鳳屏宮參香祈福，現場陪同者有立委劉世芳、候選人李柏毅、前副議長黃石龍、議員黃文志與邱俊憲、主委李來成等人。蔡英文表示，她要特別感謝楠梓鄉親，在2020年大選中讓自己拿到六成選票，在後勁地區更是獲得近七成選票，讓她有更大的力量來建設國家。

蔡英文指出，過去八年，中央政府持續透過前瞻基礎建設，帶動經濟、提升國力，例如，斥資5.8億的楠梓科技產業園區創新產業大樓，提供1萬平方公尺辦公空間緩解企業缺地問題，以及見城計畫、廣昌滯洪池建設、與公托中心的設立，大大小小的建設都顯示著中央地方攜手合作的重要性。

蔡英文強調，她在今年9月底參加「海鯤軍艦」下水典禮、11月底參加「輕型巡防艦」開工典禮，今天特別正是因為高雄是國防產業的關鍵區，左營更是關鍵中的關鍵。守住左營楠梓、守住李柏毅，就是守住台灣的國防安全，唯有選「對的人」才能讓台灣走在對的路上，李柏毅年輕有衝勁，是左營楠梓的最好人選。

陪同蔡英文參香的李柏毅表示，國會過半非常關鍵，過去就是因為「朝小野大」，導致潛艦預算被國民黨阻擋69次，如今好不容易通過國防採購案，卻又遇到馬文君洩密案，差點讓十幾年來的所有努力功虧一簣，明年選舉是台灣未來的關鍵，台灣千萬不能選擇走回頭路，要靠大家的努力，共同守住左營楠梓關鍵這席。

李柏毅也指出，過去爭取台積電設廠的過程相當不容易，原地主中油本來編列112億元、耗時17年整治汙染，他隨即向市長陳其邁建議，最後成功向中央爭取280億元經費，將整治污染時間縮短到三年，讓台積電能夠順利進廠。

李柏毅強調，他未來會用最快的速度推動捷運線紫線從高鐵站進右昌、從高雄大學到橋科，同時也會力促楠梓鐵路立體化，自己有信心在中央八年完成這些重大建設，希望鄉親牽成讓他進入立法院，為地方繼續拚搏未來。