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香港客來台！1舉動「4張悠遊卡全GG」超錯愕　網怒：快報警

▲桃園市府5日宣布，國內疫情趨緩，配合中央疫情指揮中心表定與北北基同步，7日起搭乘桃捷、公車等大眾捷運工具，若保持1.5公尺社交距離，乘客可免戴口罩。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲原PO準備搭機捷時，發現卡片全都不能用了。示意圖，與本文無關。（圖／記者沈繼昌攝）

記者周亭瑋／綜合報導

香港一名遊客日前來台，沒想到持有的4張悠遊卡都無法使用，經查才知餘額竟被領光，氣得他赴警局報案，並發文提醒大家，在網上PO照片時，務必保護好個人資訊。對此，大票網友紛紛替他抱不平，直呼「支持報警處理」、「太過分了，真丟臉啊」。

一名香港網友日前在臉書社團「599坐火車慢遊台灣」發文提到，他11月28日入境台灣，結果4張悠遊卡全都不能用了，機場捷運站職員表示，卡裡的餘額已被領光，於是他只好打去悠遊卡公司詢問。

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承辦人員經查表示，一個姓吳的人在11月26日記名申請退款，所以卡片已失效，這讓他恍然大悟，驚呼「我只在這個社團放過4張悠遊卡的相片，也沒有防人之心將卡號隱藏，雖然裡面錢不多，但心裡確實很不爽，是否該報警？」

▲香港客曾在社團PO出悠遊卡照片，猜測因此讓人有機可乘。（圖／翻攝自臉書／599坐火車慢遊台灣）

▲香港客曾在社團PO出悠遊卡照片，猜測因此讓人有機可乘。（圖／翻攝自臉書／599坐火車慢遊台灣）

最後，原PO也不忘提醒眾人，PO照片時要留意個人資料，別讓不法之徒有機可乘。

對此，網友們紛紛回應，「台灣最美麗的風景，也有不美的地方，讓您失望了，不好意思」、「台灣的捷運站到處有監視器，再加上具名申請退款，一定可以找到人，請您務必報警，很快就可以抓到盜領的人。金額雖小，但此風不可長，丟臉丟出國更不可以」、「支持報警處理，先前的貼文也先截圖保留證據」、「報警+1」、「太誇張了，連這樣都可以侵佔，個資保護真的很重要」。

事後，原PO也留言感謝大家關心，表示會到警局報案，更感動直呼「你們就是台灣最美麗的風景。」

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