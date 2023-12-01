從3C界消失？「國小最強輸入法」現況曝光　七年級爆感慨

▲現在年輕人大多不知道嘸蝦米。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

曾在台灣紅極一時的「嘸蝦米輸入法」，是許多七年級生的共同回憶。一名網友昨發文表示，自己目前仍堅持使用，同時也不禁好奇「用嘸蝦米的人，是都絕種了嗎？」事實上，該公司仍持續推出不同版本及軟體更新，不過也有鄉民坦言，「嘸蝦米在觸控螢幕上，真的沒什麼優勢。」

網友昨在PTT發文感慨，「之前Google play還有萊姆輸入法Lime-HD可以下載安裝，然後自己安裝嘸蝦米字根來用，但後來不知道為什麼，Google play的萊姆輸入法也下架了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，很多人原本是喜歡用嘸蝦米的，不過由於各種原因，像是新手機、平板不支援，也找不到安裝的方法，所以被迫放棄使用這個輸入法，「打注音超痛苦的，嘸蝦米輸入法是不是死得很慘？」

對此，一派鄉民回應，「幸好我用倉頡」、「輸入法還要收錢，誰要用」、「當初不賣微軟，現在就快絕種了，沒什麼人用」、「現在3、40歲以下的，大概就不會用了吧」、「要背一堆字根，難怪現在沒有年輕人用了」、「成為歷史了吧，光學會上手就需要一段時間，使用的人又越來越少，日常生活使用打字的話，不會比注音輸入快多少，何況現在的行動裝置越來越多人喜歡直接用語音輸入辨識了」。

▲「嘸蝦米輸入法」仍存在，且持續推出不同版本，讓用戶能更新軟體。（圖／翻攝自行易有限公司）

不過，PO文也釣出許多同好，直言「我電腦用嘸蝦米，手機用注音」、「我現在就在用，雖然也會打注音，但嘸蝦米打起來真的比較快」、「嘸蝦米很好，比較不會忘記字怎麼寫」、「現在就是用嘸蝦米打字，好用又快」、「劉老發明這真的好用，但沒賣給微軟也真的失策，接手的還不會推廣，我有在用嘸蝦米，手機平台都有蝦米鍵盤APP能用」、「我還在用啊，Android兩種版本我都有買」。

「嘸蝦米輸入法」是一種形碼輸入法，將漢字分拆成字型結構，再以字型結構的形、音、義與英文字母加以聯想，拼出漢字。發明人劉重次當年在歐洲留學，隨著Telex電傳系統的普及，他想創造一種便利中文資訊溝通的方法，便投入研究中文檢字法，經過數10年嘸蝦米輸入法終於完成，並於1990年成立「行易有限公司」。

值得一提的是，行易有限公司現在仍持續推出，「嘸蝦米輸入法」軟體更新及不同版本，同時也提供官方版本能下載購買，還有輸入法的相關教學。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「hamei15」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折