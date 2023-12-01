離譜辣媽把KTV變拳擊場！看員工不順眼　聯手15歲兒「當沙包打」

▲33歲李姓母親帶15歲兒子等友人到北市北投區好樂迪歡唱，其間不滿戴姓服務人員工作態度，竟與兒子痛毆戴員，連勸架的羅員也遭殃。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

最壞身教！北市33歲李姓媽媽帶兒子、友人到「好樂迪KTV石牌分店」歡唱，期間李不滿戴姓服務人員態度，先以雙掌推撞戴員到樓梯間，再由15歲兒子抓住戴員手，讓媽出手猛毆，羅姓員工見狀上前勸架，還被李女拳頭擊中。事後羅、戴決定報警提告，士林地檢署偵結依傷害罪將李女起訴，其兒移送少年法院審理。

起訴指出，今年7月25日晚間10時許，李女與孩子、友人到好樂迪唱歌，並由戴姓服務人員在包廂服務。期間，李女認戴工作態度不佳，竟叫上15歲兒子一起助陣。

李女從包廂內以雙掌一路將戴員推出包廂外樓梯間轉角牆壁，此時，其兒抓住戴的手，讓李女徒手抓、揮打戴的身體，甚至將眼鏡拍落在地，羅姓員工聽聞聲響上前勸架，但李女不顧樓梯間空間狹小，仍繼續以拳頭朝戴臉部揮擊，羅員因此被擊中右臉。

事後2人去驗傷，戴員右鎖骨、背部鈍傷及臉部鈍挫等傷，羅則臉部鈍挫傷，更決定持驗傷單報警提告。

警詢、偵查時，李女坦承與兒共同攻擊戴員，並將其眼鏡弄壞，檢警根據2名被害人指述、現場監視器畫面等，依傷害、毀損、與少年共同實施傷害罪起訴，同時建請法院依兒少福利法，就傷害罪加重其刑；年僅15歲少年則移送士林地院少年法庭審理。