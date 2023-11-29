神鬼女會計拿公司空白支票挖上億　受害老闆聽律師意見「變被告」

▲貨運公司林姓女會計A走公司上億元，老闆則讓林女未成年小孩名義偽簽本票還擊，最終雙雙遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市從事土方貨運公司施姓老闆擁2家公司，為處理帳務找林姓女會計負責帳務、空白支票等，但林女卻動歪腦在施於取款條上填寫金額用印後，再從金額空白處加填金額，盜走上億元，施發現後氣炸，找律師諮詢並按其意見，讓林女以2名未成年子女、不知情家人們簽本票作為債權。士林地檢偵結，依業務侵占等罪起訴林女，施男、律師也慘遭起訴。

起訴指出，施男擁國際開發、貨運2家公司，2015年8月林女開始擔任2家公司會計，依施指示進行帳務紀錄、資金提領等。然而，林女從2016年4月至2022年1月16日間，當老闆在取款條上填寫提領金額用印後，便擅自在金額空白處加填金額，以此溢領2家公司款項後，在偷偷轉入自己帳戶使用，6年內侵佔1億777萬5384元，甚至將老闆每月收租的13萬6000元，共489萬6000元一併A走。

2022年1月15日，施發現旗下公司的錢遭心腹侵佔，立刻找孫姓女律師諮詢法律意見，孫則向施說：「如她願意解決，叫她簽本票，連房子持份另一半所有人的名字，也要叫她簽」。2天後，施叫林姓司機載孫女一起去向林女攤牌。

林女知道自己行為曝光，無可推辭，點頭坦承犯行，施、孫則要求林女畫出家人關係圖，讓林在未徵得家人同意下，簽下施男準備的5張本票共值2.5億元，再交給孫女撰寫本票裁定書等。

然而，施男擔心林女侵佔公司鉅額款項遭往來銀行發現，要求林姓司機擔任本票執票人，而林目睹教唆簽本票全程，仍聽話照做。

全案曝光後，林女坦承侵占，並將名下房子、土地過戶給公司，以此償還部分款項2701萬9440元。

檢方根據林女家人證述、扣案手機內容等，依業務侵占罪、成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪起訴林女，並請求法院加重其刑；至於，施、孫則被依教唆成年人故意對兒童犯偽造有價證券罪、使公務員登載不實等罪起訴、林姓司機則被依幫助詐欺取財罪未遂等罪起訴。

檢方同時認，施、孫為未遂犯，建請法院減輕其刑，而林女剩餘未還的侵佔款，則建請法院沒收或追徵其價額。