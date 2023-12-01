5人衝高雄討1300萬！他才要下車就被開槍轟腿　意外扯出地下賭盤

▲高雄岡山發生槍擊案，警方抓到4人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市彌陀區光合路11月30日晚間7時許傳出槍響，一名薛姓男子左大腿中彈送醫，警方抓到4名嫌犯，這才發現開槍原因是薛姓男子是陪同下來索討1300萬的地下簽賭債務，薛姓男子還沒下車就被開槍。

這起案件就發生在11月30日晚間7點多，地點就在岡山的光和路，警方抵達現場時發現，18歲薛姓男子左大腿受槍傷，現場還有薛男的4名友人，立即將其通報送醫，幸無生命危險。警方初步了解，雙方有債務糾紛，薛男一夥從北部南下討債，不料卻反遭開槍，案發後警方成立專案小組追查，並循線將涉案的蔡男(26歲)、林男(26歲)、張男(24歲)、及林男(31歲)查緝到案，並起出槍枝、子彈等物，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送偵辦。

▲高雄岡山發生槍擊案，警方抓到4人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步了解，傷者薛男一夥從北部南下討債，已經在高雄待了2天，這筆債務是因為地下簽賭球盤欠下1300萬，所以薛男當司機載同夥下來，只是沒想到人還沒下車，對方就掏槍朝其擊發，薛男左大腿中彈血流如注。目前警方已經在6小時內掌握涉案的4名嫌犯身分，並於茄萣區等地將4人查緝到案，同時起獲涉案槍械2支及3顆子彈。