高雄汽車鬼切「換車道」！18歲騎士閃車慘摔　3機車撞一團釀2傷

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市左營區翠華路與海功路口11月30日傍晚發生一起車禍！一名18歲林姓騎士行經該路口時，為閃避一台突然切出車道的轎車而緊急煞車，後方19歲林姓騎士閃避不及當場撞上，19歲林男的機車又遭後方41歲陳姓騎士擦撞，造成2人受傷。

▲高雄市左營區連環車禍！汽車鬼切害3騎士撞一團。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方傍晚5時34分接獲通報，翠華路與海功路口發生交通事故，隨即派員到場處理，初步了解，18歲林男騎機車沿翠華路慢車道北向南方向行駛，行至案發路口時，為閃避一輛從快車道變換至慢車道之汽車而緊急煞車，結果遭後方93年次林男騎乘之機車追撞，2輛機車當場倒地，而19歲林男的機車又遭到後方41歲陳男所騎的機車擦撞上。

整起事故造成18歲林男右腳、左手擦挫傷，19歲林男右膝擦挫傷，所幸2人意識清醒，並無生命危險，而陳男則並未受傷，相關當事人經酒測後，酒精濃度均為0。

左營分局表示，本案已聯繫變換車道之汽車駕駛到案說明，以釐清肇事原因，同時呼籲，汽車駕駛在多車道路段變換車道時，應依規定使用方向燈，並不得行駛至慢車道，以免發生事故，否則可能違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款「在多車道不依規定駕車」，處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。