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不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖：逛到流連忘返

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲淡水老街是許多人假日的好去處。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

老街是許多台灣人假日出遊的好選擇，就連外國人遊台也喜歡去走走逛逛，最知名的莫過於淡水老街和九份老街等。不過根據觀光數最新資料統計，發現訪客最多的老街不在北部，而是位在高雄的「旗山老街」，今年1至9月已經有超過613萬人到訪，不少曾去過的網友也讚「規模不是很大，卻是我逛過最多次的老街」。

根據觀光署公布「觀光遊憩據點人次統計」，發現今年（112年）1月到9月最受歡迎老街是旗山老街，累積造訪人次達613萬1021人，其次是大溪老街（大溪老城區）也有518萬1907人次到訪；第三名則是「淡水老街」所在的金色水岸，有334萬7103人次前往；第四名才是「九份老街」所在的瑞芳風景特定區，累積造訪人次超過306萬。

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▲高雄旗山老街及興達港現況 。（圖／記者翁進忠攝）

▲今年最受歡迎的老街是旗山老街。（圖／ETtoday資料照）

今年1到9月最少人造訪的是位在新北的鶯歌老街，目前累計人次為56萬9962人，和第一名的旗山老街相差了500多萬人次，不過平均每個月仍有約6萬人到訪，雖然人潮沒有其他老街來得驚人，但仍可看出有不少喜愛鶯歌老街的觀光客。

而實際查看最受歡迎的「旗山老街」的Google評價，發現共有2.8萬則評論，達4.2顆星，不少人表示「旗山老街適合假日一日遊的景點，老街上有很多有特色的美食可以吃」、「第一次來到傳說中的旗山老街，街道很長很好逛，都是滿滿的美食，還有旗山名產香蕉蛋糕、旗山香蕉冰、旗山老街的鴨肉飯，很推薦假日來走走」、「在地特色的美食很多，親切熱情的氣氛，讓人流連忘返」，但也有人提醒，附近停車空間有限，要仔細找停車位。

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