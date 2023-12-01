高雄知名景點「歡迎來我房間」破10個洞！　誰幹的？警方說話了

▲衛武迷迷村疑似遭人破壞，「歡迎來到我的房間」壁畫出現毀損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市知名大型藝術壁畫社區中，衛武迷迷村「歡迎來到我的房間」壁畫被人發現有毀損，苓雅區公所懷疑是遭到人為破壞，而經過警方清查之後發現，早在今年的8月份就有毀損情況，而造成毀損的原因不排除是天氣影響，也不排除是被人丟石頭造成，是否有人為破壞有待進一步調查。

苓雅區推動大型彩繪壁畫「衛武迷迷村」是位在衛武營也是全國首座大型藝術壁畫社區，在完成之後，吸引不少遊客前來遊玩，成為打卡熱點。而這次被破壞的壁畫「歡迎來到我的房間」，彩繪內容除了有櫃子掛衣服，擺放書籍、球鞋，另外也有慵懶貓咪，被網友讚為全國最大書櫃。

▲衛武迷迷村疑似遭人破壞，「歡迎來到我的房間」壁畫出現毀損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，11月30日時有民眾發現「衛武迷迷村」遭人破壞，苓雅區公所向轄區分局報案，苓雅分局表示：「經調閱監視器及蒐集網路資訊，發現該處前於今（112）年8月18日時已有毀損情形，另查因作品完成後展覽時間較為久遠，初判疑似颱風、天侯或遭丟擲石頭、硬物等可能因素，導致彩繪壓克力板破損」。分局也強調後續將擴大訪查周遭及調閱監視器，釐情破損原因，並加強案內區域巡守。