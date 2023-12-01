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屏東紅豆產期遇「天災+病蟲害」受損嚴重　立委籲啟動救助

▲蘇震清會同萬丹鄉長李建霖、縣議員到紅豆田勘察 。（圖／蘇震清服務團隊提供，下同）

▲蘇震清會同萬丹鄉長李建霖、縣議員到紅豆田勘察 。（圖／蘇震清服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年屏東紅豆在栽培前期，遇上比往年還長的降雨期及更高的降水量，除使農民被迫延後種植外，又遇上薊馬、豆莢螟、白粉病好發等問題，使得紅豆遇上未結莢、結莢過少及「小欉」導致產量減少。屏東立委蘇震清30日邀集農糧署南區分署、高雄農改場、洪宗麒縣議員、萬丹鄉公所及東港鎮公所先後至萬丹及東港紅豆田勘災，並做成籲請各鄉公所馬上啟動農損統計速報程序，轉呈給縣府，及縣議員督促縣府一周之內通知農業部後並下來會勘，儘速解決農民災損問題。

▲蘇震清會同萬丹鄉長李建霖、縣議員到紅豆田勘察 。（圖／蘇震清服務團隊提供，下同）

▲蘇震清會同萬丹鄉長李建霖、縣議員到紅豆田勘察 。（圖／蘇震清服務團隊提供，下同）

陪同參與會勘的屏南立委候選人蘇孟淳表示，除了要加快整個天然災害救助的行政流程外，農業單位應協助農民，改善種植及管理方式，以應對氣候變化。另外紅豆從111年就已開辦紅豆保險，但是農民投保意願普遍不高。從過去農業保險的辦理經驗，已有保險的作物都是經過不斷調整，保險內容才會更符合實際農業生產需求，紅豆保險也面臨相同問題，這些都是未來要持續改進之處。

結束萬丹和東港紅豆的農損災情後，蘇震清與農政單位接著到東港建安宮與農民開座談會。會中有農民反映，今年海葵颱風過境時，東港地區的蓮霧、洋香瓜其實都有受到延遲性災損，但是卻沒有獲得相關的救助措施。

蘇震清表示，基於照顧農民，相關單位應重新啟動勘災措施，也拜託東港鎮公所盡快通報縣府，讓有受到災損的農民可以得到適當的救助。

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