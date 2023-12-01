快訊／輔大宣布比照公立大學「教職員加薪4％」　明年元旦實施

▲輔大宣布比照公立大學調薪，教職員加薪4％。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

行政院宣布明年起調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲7成補助。輔仁大學日前召開董事會決議比照公立大學調薪，輔大今（1日）表示，專任教授本俸、講師級學術研究費及專任職員含約聘都調升4%，助理教授級以上學術研究費調整15%，明年元旦開始實施。據了解，輔大調薪後每年約增加1億元費用。

為改善我國高教人才低薪問題，行政院拍版從明年開始，5年投入332.9億元改善，其中公立大學助理教授、副教授以及教授，每月支領的學術研究費，明年起將各增加6千多元到9千多元，私校若願意配合比照政府公部門調薪幅度，其中70%經費由教育部買單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

輔大董事會為體恤全校教職員工辛勞與付出，日前一致通過比照公立大學調薪。調整幅度為專任教授本俸調整4%，講師級學術研究費調整4%，助理教授級以上學術研究費調整15%，專任職員含約聘調整4%。據了解，輔大調薪後，每年約增加約1億元費用。

輔大校長江漢聲表示，私校加薪難免有壓力，但為了延攬優秀教育研究人才，避免公私立教師薪資脫鉤，董事會一致通過加薪有正面鼓勵的作用，同時也感謝教育部對輔大辦學績優的肯定，歷年補貼為私校第一，且輔大辦學績優，深受社會大眾及家長、考生肯定，112年度滿招。

輔大表示，70%補助並不包括年終獎金以及保費、退休金等費用，但歷年來，輔大董事皆配合教育部政策調薪，不足部份，由輔大附設醫院盈餘回饋，加上持續以產學合作、募款等方式因應，目標不只是留住優良師資，還要禮聘更多國際級師資，打造優質的高等教育環境。

輔大指出，輔大擁有12學院50個學系/學士學位學程、全人教育中心、跨領域學院，在112學年度分發入學招生額滿，分發率100%。日間學士班所有管道招生名額共計4139名，在所有滿招學校中居冠。泰晤士高等教育特刊(Times Higher Education, THE) 公布2023年度世界大學排名，「產學收入」指標中，輔大居全球頂標之上。