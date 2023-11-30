快訊／拍板定案！東海大學明年教職員加薪4%、學術研究加給+15%

▲拍板定案！東海大學宣布，明年全體教職員全部加薪4%、學術研究加給也加15%，跟進公立大學。（圖／東海大學提供）



記者游瓊華／台中報導

跟進公立大學！台中東海大學宣布，董事會決議，明年教師學術研究加給比照公立大專校院助理教授以上提高15％，全校教職員（含約聘人員），通通比照軍公教113年起全面加薪4%，教授每月約增加1萬多元。

行政院為了提高軍公教人員薪資，將於113年起加薪4%，教育部也公布公立大專教師的學術研究加給將於113年起調高15%。

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針對國家這兩項政策，東海大學在董事會的支持下拍板決議，全校教職員（含約聘雇人員）將全面比照軍公教加薪（含薪俸額、專業加給、主管職務加給），教師的學術研究加給亦比照公立大學進行調整，加薪後，助理教授平均每月約增加7500元以上、副教授每月約增加8500元以上、教授每月約增加1萬950元以上。

東海張國恩校長表示，私校加薪雖然有壓力，但為了體恤東海教職員的辛勞與貢獻，避免公私立教師薪資脫鉤，以及留任與延攬優秀教育研究人員，尤其台灣學術機構低薪的問題已久，若能逐步加薪將有助於提升高等教育的環境與能量，因此董事會對於這個提案相當支持，東海也相當感謝教育部能對私立大學進行補貼。