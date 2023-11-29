迎跨年出遊車潮！國道元旦3天「0~5時免收費」　疏運措施一次看

▲元旦3天連假將出現大量跨年和出遊車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦3天連假將至，預估將出現大量跨年和出遊車潮，12月30日到113年1月1日國道每天0到5時全線免收費，連假最後2天每天13時18時國5北上高乘載管制。

12月30日至113年1月1日為元旦3天連假，高公局預估假期交通量為106到116百萬車公里，首日南向可達平日1.5倍，預測連假期間將有大量跨年及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局規劃，12月31日至113年1月1日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道，將實施北上高乘載管制。另國道將在12月30日至113年1月1日每日0至5時，國道全線暫停收費。現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增開放路肩路段與時段供小型車行駛，連假視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

匝道封閉措施部分，12月30日上午5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；12月31日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，皆改為大客車專用。

▲元旦國道疏運措施。（圖／高公局提供）※點圖可放大

另12月31日至113年1月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。連假疏運期間國道全線暫停施工及例行養護作業。

高公局也呼籲用路人元旦連假返鄉出遊，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6南投往返台中地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。