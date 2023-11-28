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失智男走失4天　南警果園尋獲奄奄一息送醫

▲市警玉井分局據報在楠西區水庫路1處果園內，發現失蹤4天的簡姓老翁倒臥在果園奄奄一息，立即通報送醫急救，倖免於難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市警玉井分局據報在楠西區水庫路1處果園內，發現失蹤4天的簡姓老翁倒臥在果園奄奄一息，立即通報送醫急救，倖免於難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

80歲失智簡姓男子24日中午離家即失蹤，玉井分局據報積極協尋，警方鍥而不捨擴大調閱周遭監視器，最終訪查到1位民眾說幾日前有看到一老翁，往對面果園內走去，進而縮小搜尋範圍，於27日中午在楠西區水庫路果園內，發現簡姓老翁倒臥在果園奄奄一息，立即通報119派救護車送往麻豆新樓醫院急救，倖免於難。

▲市警玉井分局據報在楠西區水庫路1處果園內，發現失蹤4天的簡姓老翁倒臥在果園奄奄一息，立即通報送醫急救，倖免於難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市玉井分局楠西分駐所，於11月24日下午5時20分許，受理民眾簡姓男子報案，稱其失智父親於當日12時20分由楠西家中離開後，至晚上仍未返家，經調閱路口監視器發現最後行蹤為24日12時30分經過楠西區東勢、水庫路口，之後無其他可追蹤之畫面。

▲市警玉井分局據報在楠西區水庫路1處果園內，發現失蹤4天的簡姓老翁倒臥在果園奄奄一息，立即通報送醫急救，倖免於難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

楠西所警員茅廷睿鍥而不捨，擴大範圍調閱周遭監視器，並沿路逐戶向住戶詢問有無發現或看見簡姓老翁的身影。最終訪查到一位民眾說幾日前有看到一老翁，往對面果園內走去，進而縮小搜尋範圍，並於27日中午12時30分許，在楠西區水庫路1處果園內，發現老翁倒臥在果園且呈現奄奄一息的狀態，茅員當場確認是通報協尋的簡姓老翁，立即通報119派救護車送往麻豆新樓醫院急救。

▲市警玉井分局據報在楠西區水庫路1處果園內，發現失蹤4天的簡姓老翁倒臥在果園奄奄一息，立即通報送醫急救，倖免於難。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據簡民家屬表示，家住楠西區80多歲簡翁因失智且未攜帶手機，於11月24日12時20分許徒步離家後未歸且無法聯絡，家屬擔憂發生意外，即報請警方協尋。家屬對警方積極尋人作為，再三表達萬分感謝之意。

玉井分局長曹儒林呼籲家中如有高齡長者應多加關心，高齡長者常伴隨有失憶或失智現象，應讓其隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上(或寫上)姓名、聯繫電話等資料，亦可向臺南市政府社會局申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，可幫助在老人不慎走失時，由發現之員警或民眾及時通知家屬帶回，使年長迷途失智者倖免於危難。

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