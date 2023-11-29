　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

山區半夜頻傳爆炸聲　台南男製作爆裂物被逮...現場如實驗室

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局獲線報，指山上夜間或凌晨常有不明爆炸聲響，研判可能有人投放或研製爆裂物，為防止有人利用爆裂物影響選舉治安，新化分局長王智民即指示偵查隊、山上所及新化所成立專案小組積極偵辦，而破獲吳姓男子製造爆裂物，並查扣火藥等製作原料、工具及半成品一批，吳嫌訊後被羈押。

▲台南市警新化分局查獲吳姓男子涉嫌製造爆物，並查扣火藥、製造工具及半成品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警新化分局查獲吳姓男子涉嫌製造爆物，並查扣火藥、製造工具及半成品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警新化分局查獲吳姓男子涉嫌製造爆物，並查扣火藥、製造工具及半成品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化分局警方表示，本案專案小組掌握特定情資，後即已鎖定一名吳姓嫌犯，並加以監控行蹤。28日上午新化分局專案小組幹員，持台南地院核發之搜索票，趁吳姓嫌犯著手製造爆裂物之際，進入住家執行搜索，當場查扣火藥粉1包、發蜂煙火18盒、引芯2包、相關化學原料9罐、砂輪機2台、電鑽1組、電子磅砰1台、膠帶6捆、爆裂物半成品1個、行動電話2支及製造工具1批等證物，現場宛如一座化學實驗室。

全案偵訊後槍砲、公共危險等罪嫌，將吳嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官向台南地院聲請羈押獲准。

▲台南市警新化分局查獲吳姓男子涉嫌製造爆物，並查扣火藥、製造工具及半成品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化警分局長王智民表示，適逢2024年1月13日將舉辦第16任總統、副總統選舉暨第11屆立法委員選舉，為淨化選前治安，遏制不法分子蠢動，強力壓制犯罪，並展現新化警穩定治安決心，任何違法失序行為，警方絕對不會坐視不管，一定溯源追根究底，以維護轄區選前治安狀況穩定。

ET快訊
明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛
合併在即！台灣之星、亞太用戶權益一次看
楊敬敏桃色風波後首度上陣　國王球團親曝力挺回歸主因
ET專訪／「兩岸沒降溫、兵役1年夠嗎」　侯友宜：目前不會恢復
君悅原認賠一晚2、3千Bug價！部落客突收通知「訂單被取消」
姓名讀音「6中1」享88折　王品麻辣鍋吃到飽優惠連推58天
台灣憂媽祖、關公影響大選？　陸東山廟方：申請N次被無理由拒絕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北工廠火災後還被行竊！贓物藏車後廂還擁毒　巡警當場抓賊

雲林縣議員蕭慧敏被控當選無效　瞎扯贏千票不用賄選...法官打臉

鎮暴槍打臉擄人！囚禁凌虐還搶光金飾　4惡煞被逮下場慘曝

同事突移車…清潔隊員遭「廚餘桶擠下後車斗」！重摔顱內出血昏迷

快訊／台中南屯大範圍號誌停擺！下班車潮打結　警啟動交通快打

毒蟲戒毒竟坐黑牢34天　女法官一個細心動作...揪出烏龍連環錯

內湖富家子吸毒敗家…借不到錢「捅死名校退休阿姨」！喊：很後悔

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！「名校退休師」活躍媒體版面

快訊／國華高爾夫球場男屍趴水溝　女桿弟撿球撞見嚇壞急報警　

新北女騎士魂斷「陰陽路」！遭砂石車輾　夫見破碎遺體崩潰無語

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

方志友嫁楊銘威8年不悔..一招搞定雙子座！　父逝「隔3個月才哭」憾：他沒看過我的戲

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

新北工廠火災後還被行竊！贓物藏車後廂還擁毒　巡警當場抓賊

雲林縣議員蕭慧敏被控當選無效　瞎扯贏千票不用賄選...法官打臉

鎮暴槍打臉擄人！囚禁凌虐還搶光金飾　4惡煞被逮下場慘曝

同事突移車…清潔隊員遭「廚餘桶擠下後車斗」！重摔顱內出血昏迷

快訊／台中南屯大範圍號誌停擺！下班車潮打結　警啟動交通快打

毒蟲戒毒竟坐黑牢34天　女法官一個細心動作...揪出烏龍連環錯

內湖富家子吸毒敗家…借不到錢「捅死名校退休阿姨」！喊：很後悔

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！「名校退休師」活躍媒體版面

快訊／國華高爾夫球場男屍趴水溝　女桿弟撿球撞見嚇壞急報警　

新北女騎士魂斷「陰陽路」！遭砂石車輾　夫見破碎遺體崩潰無語

九州佐賀縣太良町來台徵選觀光大使　獲選者免費赴日玩4天3夜

魩仔魚乾混入「河豚魚苗」緊急召回　專家：每20kg就可能混入1隻

結婚9年…人妻半夜醒來目擊「關鍵一幕」　崩潰：模範老公是花花公子

中捷事故釀1死10傷！運安會事實資料報告出爐　揭驚悚43秒經過

廖科溢當新手爸「拒生二胎」！　曝娶秦綾謙關鍵原因：觀念上很契合

柯辰勳脫口「最後一次」一語成讖　《紅人榜》好友嘆：玩笑開大了

以軍內部電郵曝！半年前就被警告哈瑪斯要攻以　當作「虛構」未重視

任天堂Switch 2光追性能比PS5還強　八卦瘋傳2024年3月亮相

MAMA／台下為她亮起粉紅色燈光　秀英想起「少時9年前」泛淚了

新北工廠火災後還被行竊！贓物藏車後廂還擁毒　巡警當場抓賊

好酸！萌弟吃橘子臉皺一團XD　搭配爆笑手勢逗樂幼兒園老師

社會熱門新聞

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

即／土城砂石車擦撞機車！女騎士遭輾肢體破碎慘死

即／北市內湖女左胸中刀　無生命跡象送醫搶救

即／嘉義小貨車碰撞機車！騎士送醫不治

女騎士魂斷「陰陽路」　夫見破碎遺體崩潰無語

火車上直播太吵被嗆！立委參選人怒噴辣椒水

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

即／「華爾街女神」母女擊殺小姑！3人遭收押禁見

獨／不想當花瓶！消防女神曝：每天5點起床重訓

女大生遭性侵痛醒　惡狼一句話成鐵證

即／幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

助母殺小姑奪房　「華爾街女神」續押

即／台南市永康區民宅火警　濃煙明火竄出

更多熱門

相關新聞

即／台南市永康區民宅火警　濃煙明火竄出

即／台南市永康區民宅火警　濃煙明火竄出

台南市永康區大武街2巷内1處民宅，29日下午2時46分許發生火警，4、5樓有濃煙竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動公園、和緯、大橋特搜、大橋高救、復興、永康、鹽行等消防分隊18車近30人前往搶救，由於火場巷弄狹窄，增加救災難度，消防人員除疏散住戶，並接駁水線延伸進火場全力射水搶救，在消防人員搶救下，火勢於下午3時14分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，無人員傷亡，現場火警自動警報設備有動作，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

台南煙波推山野金饌一泊二饗專案

台南柳營倉庫火警　財損逾千萬

台南柳營倉庫火警　財損逾千萬

快訊／台南柳營回收工廠火警全面燃燒

快訊／台南柳營回收工廠火警全面燃燒

台南市歸仁區公寓火警人員疏散

台南市歸仁區公寓火警人員疏散

關鍵字：

台南山區爆炸南警爆裂物地下工廠

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

20歲柯辰勳死前「身體突不穩」冒異狀！畫面被拍到

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳身亡礁溪長榮酒店回應了

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

跟阿姨大吵！男「持刀捅胸」奪命　呆坐一旁抽菸

更多

最夯影音

更多
吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面