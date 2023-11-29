山區半夜頻傳爆炸聲　台南男製作爆裂物被逮...現場如實驗室

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局獲線報，指山上夜間或凌晨常有不明爆炸聲響，研判可能有人投放或研製爆裂物，為防止有人利用爆裂物影響選舉治安，新化分局長王智民即指示偵查隊、山上所及新化所成立專案小組積極偵辦，而破獲吳姓男子製造爆裂物，並查扣火藥等製作原料、工具及半成品一批，吳嫌訊後被羈押。

▲台南市警新化分局查獲吳姓男子涉嫌製造爆物，並查扣火藥、製造工具及半成品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化分局警方表示，本案專案小組掌握特定情資，後即已鎖定一名吳姓嫌犯，並加以監控行蹤。28日上午新化分局專案小組幹員，持台南地院核發之搜索票，趁吳姓嫌犯著手製造爆裂物之際，進入住家執行搜索，當場查扣火藥粉1包、發蜂煙火18盒、引芯2包、相關化學原料9罐、砂輪機2台、電鑽1組、電子磅砰1台、膠帶6捆、爆裂物半成品1個、行動電話2支及製造工具1批等證物，現場宛如一座化學實驗室。

全案偵訊後槍砲、公共危險等罪嫌，將吳嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官向台南地院聲請羈押獲准。

新化警分局長王智民表示，適逢2024年1月13日將舉辦第16任總統、副總統選舉暨第11屆立法委員選舉，為淨化選前治安，遏制不法分子蠢動，強力壓制犯罪，並展現新化警穩定治安決心，任何違法失序行為，警方絕對不會坐視不管，一定溯源追根究底，以維護轄區選前治安狀況穩定。