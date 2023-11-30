南警查獲網路簽賭逮7組頭　門檻低百元即可下注！總規模8千萬

▲台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊，據報破獲1起簽賭網站，下注總規模約新台幣8千萬。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警刑警大隊科偵隊，據報破獲1起簽賭網站，下注高額賭注，專案小組人員經過埋伏蒐證後，同步於新市、安南、永康、北、安平區等7處地點發動搜索，共計查獲組頭7名，經清查網路賭博下注總規模約新台幣8千萬餘元，並查扣點鈔機、記帳單、帳冊等證物，全案依法送辦，將持續追查共犯及其他不法事證。

警方指出，台南市警刑警大隊科技犯罪偵查隊日前接獲線報，有民眾召集親友在簽賭網站下注高額賭注，警方立即組成專案小組針對報案民眾所檢舉提供之簽賭網站進行分析、蒐證，發現該簽賭網站設有六合彩、球類運動、百家樂等各類可供賭博之項目，各組頭會主動邀約親朋好友加入簽賭行列，並協助於簽賭網站下注，每次下注金額為新台幣100元至1萬元不等，也因為下注門檻較低吸引許多民眾加入賭博。

專案小組人員經過埋伏蒐證後，近日由大隊科技犯罪偵查隊、偵二隊、偵六隊、第四分局等單位同步於新市、安南、永康、北、安平區等7處地點發動搜索，共計查獲組頭7名，經清查網路賭博下注總規模約新台幣8000萬餘元，並查扣點鈔機、記帳單、帳冊等證物，刑大將持續追查共犯及其他不法事證。

刑警大隊大隊長林宏昇表示，近期台灣社會發生多件因賭債引起之社會秩序案件，致生民眾恐慌，這次接獲線報旋即組成專案小組專責偵辦，積極蒐證相關犯罪事證，強力打擊網路賭博犯罪，杜絕民眾賭博之惡習及因賭博所衍生之其他治安事故，以維護社會治安與秩序。