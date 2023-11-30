藥師憂黴漿菌抗生素缺貨　林為洲盼食藥署設專線：由專人聯絡藥商

▲國民黨立委林為洲（左）、藥師沈采穎。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國黴漿菌疫情趨嚴峻，台灣近期傳出兒童感染案，有國內醫師指專門治療小兒黴漿菌的抗生素，在台灣已缺藥逾一年。國民黨立委林為洲今（30日）表示，食藥署應新設專人專線電話，接受各基層醫療診所及社區藥局的電話，隨打隨辦，如果基層醫療診所及社區藥局有缺藥的話，就直call打這個專線，由專人接聽，接聽後即聯絡藥商，而非每次只要民間說缺藥，食藥署總會回應藥品充足。

林為洲今偕同藥師沈采穎舉行「抗生素大缺貨，食藥署隻手遮天，衛福部難辭其咎！」記者會。林為洲指出，11月27日媒體報導沈采穎在臉書PO憂抗生素會「大」缺貨，而食藥署署長吳秀梅的回應是要基層上平台登錄；林說，都已經缺藥了，還要基層上平台登錄，請問食藥署還要我行我素、遮天蔽日到何時？難到要等出人命才會覺悟、才要處理？

沈采穎說，10月19日監察院的調查報告已指出，食藥署對缺藥的處理態度是「地方缺藥、中央不知 」；再者，政府只會增加藥學生及藥師員額，針對缺藥卻不動如山，但沒有藥品，要藥師如何執行業務？請食藥署不要只公布進口的數字，應準備好針對目前及未來傳染性疾病大流行的需求量，以及對缺藥的政策方針。

林為洲要求，食藥署應新設專人專線電話，接受各基層醫療診所及社區藥局的電話，隨打隨辦，如果基層醫療診所及社區藥局有缺藥的話，就直call打這個專線，由專人接聽，接聽後即聯絡藥商，而不是每次只要民間說缺藥，食藥署總會回應藥品充足，然後，戰犯就都推業者不上平台登錄缺藥，設專人專線解決問題並非首創，10幾年前，國家遇到重大災難的時候，就是用這種方式調度運送藥品到災區。