差39歲爺孫戀！金髮妹交往62歲男友被酸「拜金女」　本人吐實情

▲美國有一對相差39歲的情侶，初次約會就墜入愛河。（圖／翻攝自鏡報）



文／CTWANT

雖然說真愛不分年齡，不過爺孫戀總是不被外界看好。國外一名23歲模特兒，在和62歲的對象第1次約會後，就一見鍾情，雖然被外界說是「糖爹」和「拜金女」，但2人堅稱他們的愛情是貨真價實的。

據《鏡報》報導，模特兒薇洛（Willow）透過交友軟體認識了房地產開發商大衛（David），2人建立了「難以置信的關聯」，初次約會回家路上，她就親吻了對方，面對被稱為拜金女，她解釋：「當我第1次見到他時，我沒有問他的工作」，只是想多了解這個人，並沒有其他意圖。

薇洛透露，她過去曾和年長的男人約會，因為「你不用照顧他們」；大衛則坦言，薇洛是改變他生命的女孩，「這是一種真正的連結」，原本擔心2人的年齡差距，但交往了3個月，發現根本不成問題，他們一起度假，享受著奢華的生活，相當幸福。

然而，這對相差39歲的情侶，飽受網友的攻擊，大衛被酸是「糖爹」或薇洛的爸爸，而薇洛則被貼上「拜金女」的標籤，他們選擇忽略這些負面評論，因為彼此知道自己擁有的都是真的，而且雙方家人也非常支持這段關係，薇洛的媽媽還說：「我相信你們前世就認識，因為我從沒看過女兒笑得如此開心」。

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