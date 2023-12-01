揭藍白民調會議3癥結點　莊伯仲還原現場：我像誤闖叢林老白兔

【志聖鮮思】 EP15 ON AIR 開放陸生就業，幫台灣人賺大陸錢! 【志聖鮮思】 EP15 ON AIR ⚠️(更新：直播開始後2分鐘因有聲音干擾，已刪除並重新剪接影片，請見諒。)⚠️ 開放陸生就業，幫台灣人賺大陸錢! 特別來賓: 莊伯仲 教授 文化大學新媒體與傳播研究中心主任 本週焦點 一、民眾黨還放不下民調會議的過程？ 二、會是棄柯保侯，還是棄柯保賴？ 三、開放陸生就業，幫台灣人賺大陸錢! #志聖鮮思 由 莊伯仲 陳學聖 何志勇 為您分析最新大選動態！ 由何志勇發佈於 2023年11月29日 星期三

記者黃翊婷／綜合報導

文化大學新聞系教授莊伯仲是當初藍白合國民黨推派的民調專家之一，他昨日（11月30日）在網路直播節目中還原民調會議過程，並提出3個癥結點，包含統計誤差範圍、業界和學界行規不同、民調怎麼挑怎麼比，他也不知道最後結果會變成這樣，自己當天就像一隻「誤闖叢林的老白兔」。

▲莊伯仲在直播節目中還原民調會議過程，並提出3個癥結點。（圖／翻攝自Facebook／何志勇）

莊伯仲在國民黨革實院副院長何志勇的直播節目《志聖鮮思》中，談到藍白合民調會議過程，他坦言自己是臨危受命，前一天傍晚接到國民黨主席朱立倫的電話，詢問他是否懂民調，原本想拒絕，但朱說基本上都談好了，他還跟馬辦再次確認，馬辦也說都講好了，沒想到事與願違，當天他就像一隻「誤闖叢林的老白兔」。

莊伯仲提到，事後他受到外界質疑，例如有人說他收黑錢、受到國民黨重金禮聘等等，但其實他是倒貼車錢，而且藍白合破局自己也感到很沮喪，不過，這件事情也有3個癥結點值得討論，第一就是統計誤差範圍，1068份樣本在95％的信心區間下，推估區間誤差為正負3％，契約就是四方巨頭11月15日的協議，只有寫統計誤差範圍，沒有寫讓6％，這比較好解決，相關標準教科書就有寫。

第二，莊伯仲說，更大的問題是11月7日到17日的民調有哪些可以納入，即便選了大家覺得可以的，要用什麼方法比也是很大的問題，到底是要比侯柯或柯侯對上賴蕭誰比較高，還是比侯柯或柯侯減掉賴蕭的差距，背後其實有很多很複雜的公式運算。

第三，莊伯仲表示，民調的業界和學界有自己的行規，結果就是變成不同領域的統計大亂鬥，統計是一門學問在不同領域應用，業界和學界之間存在落差。

▲藍白合最終破局，莊伯仲也覺得很沮喪。（圖／國民黨提供）

接著，前立委陳學聖提問，在會議過程中國民黨有沒有隔空遙控？莊伯仲強調沒有，當時手機都被收走了，就是怕外洩什麼消息，民眾黨那邊應該也沒有，只是到了最後階段因為統計誤差有爭議，所有現場開擴音聯繫朱立倫，民眾黨的代表也有聽到，他們也聯繫了柯文哲，但柯沒有接聽，最後結果就是拒簽。

莊伯仲認為，藍白合算是政治結婚，只要一方有意見就不能用強的，所以最後破局大家也認了，雖然藍白破局，但大家畢竟還是朋友，不用撕破臉，「君子絕交，不出惡言」，既然雙方分道揚鑣、各自嫁娶，也不要再互相抱怨，畢竟未來還有見面的機會，不要撕破臉搞得很難看。