侯友宜自曝：民進黨曾找他參選台中、嘉義縣長

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近來主張開放陸生來台就業，民進黨總統參選人賴清德質疑恐引發國安問題。侯友宜無奈表示，民進黨過去曾找他選台中及嘉義縣長，當時沒有說他親中賣台，結果現在一聽到陸生議題，就開始抹紅他。甚至有知情人士透露，侯友宜過去因為政黨屬性不明顯，曾是民進黨的拉攏對象，除了找侯當縣長之外，還探詢過是否願意擔任內政部長。

▲侯友宜坦言，民進黨以前曾邀請他參選台中和嘉義縣長。（資料照／記者屠惠剛攝）

侯友宜日前表示，兩岸和平是經濟發展的根本，未來重新協商兩岸經合架構協議（ECFA），包括服貿、貨貿協定，並開放陸生在台就業。此話一出，對手賴清德提出質疑，認為侯友宜狠心要走依賴中國的老路，對中國不設防，恐引發國安問題。

侯友宜回應，對於中國的意圖，他不會存有不切實際的想法，總統蔡英文自己也講過，兩岸穩定才符合大家的利益，所以在這個前提下，他提出3D策略，一來要有嚇阻，提升自我防衛能力、加強國防軍備；二來最重要的，一定要對話交流，讓彼此之間增加更多的信任；三則是因交流增進理解以後，就可以降低風險。

▲民進黨團曾召開記者會質疑「開放陸生來台就業」議題。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，侯友宜昨日（11月30日）在網路節目《政治仙知道》接受前議員謝龍介專訪時，再度談及此事，他透露，民進黨過去曾找他參選台中和嘉義縣長，「那時候也沒有說我親中賣台」，而且賴清德也曾在立法院公開稱讚過他，如今出來選總統、提到陸生議題卻遭抹紅，讓他感到很無奈，「像我這個61歲才出來選舉的人，其實我心中只有一個願望而已，台灣不可以分你和我，要團結，台灣面對兩岸要團結，面對國際要勇敢走出去，不要怕。」

根據《聯合新聞網》報導，有知情人士透露，民進黨在2010年布局嘉義縣選戰時，曾派地方大老探詢侯友宜的意願，還說他勝選機率高，若連任當滿8年，有望問鼎副總統，但當時侯已經接受新北市政府副市長邀約，因此拒絕，2016年民進黨再度挖角，並請來一位重量級人士詢問侯是否有意接任內政部長，結果也沒有成功。