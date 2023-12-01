　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜自曝：民進黨曾找他參選台中、嘉義縣長

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近來主張開放陸生來台就業，民進黨總統參選人賴清德質疑恐引發國安問題。侯友宜無奈表示，民進黨過去曾找他選台中及嘉義縣長，當時沒有說他親中賣台，結果現在一聽到陸生議題，就開始抹紅他。甚至有知情人士透露，侯友宜過去因為政黨屬性不明顯，曾是民進黨的拉攏對象，除了找侯當縣長之外，還探詢過是否願意擔任內政部長。

▲▼侯友宜 接受聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲侯友宜坦言，民進黨以前曾邀請他參選台中和嘉義縣長。（資料照／記者屠惠剛攝）

侯友宜日前表示，兩岸和平是經濟發展的根本，未來重新協商兩岸經合架構協議（ECFA），包括服貿、貨貿協定，並開放陸生在台就業。此話一出，對手賴清德提出質疑，認為侯友宜狠心要走依賴中國的老路，對中國不設防，恐引發國安問題。

侯友宜回應，對於中國的意圖，他不會存有不切實際的想法，總統蔡英文自己也講過，兩岸穩定才符合大家的利益，所以在這個前提下，他提出3D策略，一來要有嚇阻，提升自我防衛能力、加強國防軍備；二來最重要的，一定要對話交流，讓彼此之間增加更多的信任；三則是因交流增進理解以後，就可以降低風險。

▲▼民進黨立院黨團召開「侯友宜開放大量中生來台就學就業 救中國 害台灣」記者會 吳崢 曾柏瑜 林昶佐 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團曾召開記者會質疑「開放陸生來台就業」議題。（資料照／記者屠惠剛攝）

此外，侯友宜昨日（11月30日）在網路節目《政治仙知道》接受前議員謝龍介專訪時，再度談及此事，他透露，民進黨過去曾找他參選台中和嘉義縣長，「那時候也沒有說我親中賣台」，而且賴清德也曾在立法院公開稱讚過他，如今出來選總統、提到陸生議題卻遭抹紅，讓他感到很無奈，「像我這個61歲才出來選舉的人，其實我心中只有一個願望而已，台灣不可以分你和我，要團結，台灣面對兩岸要團結，面對國際要勇敢走出去，不要怕。」

根據《聯合新聞網》報導，有知情人士透露，民進黨在2010年布局嘉義縣選戰時，曾派地方大老探詢侯友宜的意願，還說他勝選機率高，若連任當滿8年，有望問鼎副總統，但當時侯已經接受新北市政府副市長邀約，因此拒絕，2016年民進黨再度挖角，並請來一位重量級人士詢問侯是否有意接任內政部長，結果也沒有成功。

ET快訊
「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣
三兄弟赴陸「避風頭」30年　「無力自理」被海基會接回台灣
玩遊戲輸了！臉被蓋「允許屠宰」豬肉印章　陸男搓2天悲劇了
柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全
3歲女童遭「服飾店玻璃鏡」重砸！　倒地重傷搶救無效亡
快訊／板橋鐵皮工廠凌晨大火傳爆炸聲！　悶燒到天亮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭藍白民調會議3癥結點　莊伯仲還原現場：我像誤闖叢林老白兔

侯友宜自曝：民進黨曾找他參選台中、嘉義縣長

柯志恩酸「吳欣盈嗆記者」真沒準備好：隱私比不上全國期待

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護：對選情傷

憶柯文哲靠8字本色當選市長　黃暐瀚嘆過去半年：還公開透明嗎

吳欣盈棄美籍證明「還要等5天」！黃智賢：為了製造聲量叫邪惡

向彭婉如致敬　民進黨17不分區女性參選人聯合造勢

柯文哲訪苗栗「未見鍾東錦」場面冷清！黨內人士認：陸戰遇窘境

趙少康「分權」架空侯友宜？　朱立倫：民進黨沒信心開始搞分化

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

林宥嘉結婚6年「變噁心」　突放閃：我就是很愛我老婆！

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

他公審防撞車「出來害人」　反遭逆風嗆：你會開車嗎？

潘瑋柏婚禮「當眾激吻空姐妻」　全場尖叫..他害羞踹旁邊的信XD

揭藍白民調會議3癥結點　莊伯仲還原現場：我像誤闖叢林老白兔

侯友宜自曝：民進黨曾找他參選台中、嘉義縣長

柯志恩酸「吳欣盈嗆記者」真沒準備好：隱私比不上全國期待

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護：對選情傷

憶柯文哲靠8字本色當選市長　黃暐瀚嘆過去半年：還公開透明嗎

吳欣盈棄美籍證明「還要等5天」！黃智賢：為了製造聲量叫邪惡

向彭婉如致敬　民進黨17不分區女性參選人聯合造勢

柯文哲訪苗栗「未見鍾東錦」場面冷清！黨內人士認：陸戰遇窘境

趙少康「分權」架空侯友宜？　朱立倫：民進黨沒信心開始搞分化

停火協議倒數！哈瑪斯釋放8名人質　卡達急斡旋「想再延2天」

【周焦點】中華導入全新MPV、台灣最貴電動車開賣、Nissan新休旅

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開握流量密碼：太座會生氣

蘇震清小琉球為兒助選被檢舉違令出海　高院12／8傳喚

現場畫面曝光！板橋工廠「一片火海」　180警消包圍四面射水搶救

兔年太苦悶！　2024職場代表字勞資都選「穩」

肯德基今起「買1送1」！連續12天下殺5折起　優惠碼一次看

C羅NFT「暴跌99%」剩1美元！　投資人氣炸求償313億

快訊／高雄彌陀傳槍響！18歲男討債左腿中彈　警方逮4嫌到案

明年9成企業計畫加薪　平均調幅5％、餐旅業意願最高

貓主子獨愛喝「風水滾珠水」　機器壞掉狂抱怨：快來處理

政治熱門新聞

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

吳欣盈棄美籍證明還要等5天！她怒批邪惡

憶柯靠8字當選市長　黃暐瀚嘆：還公開透明嗎

柯文哲訪苗栗未見鍾東錦！黨內人士認1困境

企業加薪就減稅　侯友宜承諾逐步調高基本薪資到33000

侯友宜：民進黨曾找他選台中、嘉義

讚侯友宜「眼睛是眼睛、鼻子是鼻子」　韓國瑜：真的是個人才！

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

柯志恩酸「吳欣盈嗆記者」：隱私比不上全國期待

看我FB！吳欣盈再被問國籍爭議　怒駁：已講過要補充什麼？

「賴蕭配」網路聲量慘跌至2.7萬則　TPOC數據：恐是同溫層自嗨

趙少康「分權」架空侯友宜？　朱立倫：民進黨沒信心開始搞分化

民眾黨內劍指黃珊珊權力過大釀藍白撕破臉　致小雞走選區時相當為難

更多熱門

相關新聞

吳欣盈棄美籍證明還要等5天！她怒批邪惡

吳欣盈棄美籍證明還要等5天！她怒批邪惡

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍疑雲，吳受訪時強調多年前已放棄美國籍，但遲未拿出證明，僅在臉書說明「12月5日見真章」。對此，資深媒體人黃智賢痛批，要求吳欣盈第一時間拿出拋棄美國國籍證明，是人民很卑微的要求，但她還沒當選，就傲慢的拒絕回應人民的要求，若是為了以此製造高聲量，「那叫做邪惡。」

柯文哲訪苗栗未見鍾東錦！黨內人士認1困境

柯文哲訪苗栗未見鍾東錦！黨內人士認1困境

趙少康「分權」架空侯友宜？　朱立倫：民進黨沒信心開始搞分化

趙少康「分權」架空侯友宜？　朱立倫：民進黨沒信心開始搞分化

讚侯友宜「眼睛是眼睛、鼻子是鼻子」　韓國瑜：真的是個人才！

讚侯友宜「眼睛是眼睛、鼻子是鼻子」　韓國瑜：真的是個人才！

賴清德台北趕場輔選　大酸王鴻薇、韓國瑜

賴清德台北趕場輔選　大酸王鴻薇、韓國瑜

關鍵字：

2024總統2024侯友宜

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

今彩539今晚開出頭獎8百萬！幸運兒在「這縣市」

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

即／國1台中奧迪休旅「猛撞緩撞車」全線封閉

三重警勾結詐騙集團　蹲點摩鐵偷拍勒索

吳欣盈棄美籍證明還要等5天！她怒批邪惡

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

更多

最夯影音

更多
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面