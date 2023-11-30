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吳欣盈棄美籍證明「還要等5天」！黃智賢：為了製造聲量叫邪惡

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍疑雲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈遭疑仍具美國國籍。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈陷入雙重國籍疑雲，吳受訪時強調多年前已放棄美國籍，但遲未拿出證明，僅在臉書說明「12月5日見真章」。對此，資深媒體人黃智賢痛批，要求吳欣盈第一時間拿出拋棄美國國籍證明，是人民很卑微的要求，但她還沒當選，就傲慢的拒絕回應人民的要求，若是為了以此製造高聲量，「那叫做邪惡。」

黃智賢11/30在臉書發文指出，吳欣盈和周圍的擁護者似乎沒有意識到，自己沒有資格玩弄或操弄國籍問題，因為誠實誠懇迅速的回答人民質問，這是身為候選人對人民起碼的義務，而要求吳欣盈第一時間拿出拋棄美國國籍證明，是人民很卑微的要求，「記者提問，更是合理。」

黃智賢質疑，吳欣盈過去確實有美國國籍，要競逐副總統卻不屑第一時間誠懇回應質疑「這是甚麼態度？」如今甚至有挺柯的名嘴丟出吳欣盈的拋棄證明，「這種操作，就更噁心了。怎麼當事人不出面，卻由禁衛軍護航？這位名嘴的資料，是吳欣盈授權給的？為什麼她單獨把資料給這位名嘴？」

▲▼楊文嘉臉書,吳欣盈。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

▲名嘴楊文嘉在臉書公布吳欣盈放棄國籍證明。（圖／翻攝自楊文嘉臉書）

黃智賢重申，吳欣盈必須在第一時間出示拋棄證明，因為她沒有資格要讓人民等到中選會公開結果，「還沒當選就傲慢的拒絕回應人民的要求。柯陣營真是好大的官威。」而擁護者竟還把對副總統國籍的疑問當成是無理的苛求，「所以，意思是，人民不配問？」

黃智賢最後也痛批，若吳欣盈是故意製造懸疑、製造高聲量，故意要讓人民等到中選會公告，「那叫做邪惡。」

針對國籍疑雲，吳欣盈30日晚間幫同黨立委參選人邱臣遠站台掃街前受訪表示，12月5日看真章，並強調自己反對假新聞散播謠言，「其實FB已經講過，不知道我還要補充什麼，今天主要是陪邱委員輔選」。

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