全家鮮食熱銷排行出爐！「鮪魚飯糰」奪冠　涼麵、健身餐盒緊追

▲「全家全明星」鮮食2023年創下50億業績，TOP 10 風雲榜揭曉。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全家便利商店鮮食營收今年創下超過50億業績，佔比突破3成，除了挑選銷售排行前50名於包裝印上「全家全明星」標示，今（30）日也公開熱銷TOP 10 排行榜，其中榜首為「鮪魚飯糰」，其他還包括大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒等。而即日起至12/26前購買「全家全明星」鮮食系列商品，還可賺購物金。

▲「全家全明星」鮮食系列熱銷TOP 10，冠軍為鮪魚飯糰。（圖／業者提供）



全家公布「全家全明星」鮮食系列熱銷TOP 10，依序為：鮪魚飯糰、大滿足麻醬涼麵、健身G肉餐盒、雞肉飯飯糰、鼎泰豐聯名香辣醬香腸蛋炒飯、金咖哩甘口咖哩飯、日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯、烤蛋白餐盒、金咖哩濃辛咖哩飯與奶油培根義大利麵。

▼「全家全明星」鮮食2023年「TOP 10 風雲榜」揭曉。（圖／業者提供）

業者表示，「全家全明星」鮮食共創下逾50億業績，觀察熱銷商品類，可分為「便利輕食」、「品牌聯名」、「健康趨勢」與「家戶需求」4大面向，其中以方便即食的「金飯糰」系列、鼎泰豐聯名香辣醬系列、運動族群量身打造的「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」最具代表性。

▲消費者偏愛「拿了就走」的便利餐食，其中以「金飯糰」系列最熱銷。（圖／業者提供）

觀察發現，消費者偏愛「拿了就走」的便利餐食，其中以「金飯糰」系列最熱銷，鮪魚飯糰銷售奪冠。而追求質感與美味兼具，鼎泰豐聯名商品也穩坐品牌聯名霸榜冠軍。其他像是手卷、堡類與沙拉類型的「便利輕食」也十分熱銷。

▲▼「健康志向」餐盒、家庭號的「匠土司」也入榜。（圖／業者提供）



▲▼品牌聯名方面，鼎泰豐聯名、uno pasta義大利麵也十分受歡迎。



為了感謝消費者支持，全家APP即起至12/26推出「全明星集章趣」活動，凡購買「全家全明星」商品任1款，即可獲得1個章，集滿指定章數即可兌換「全家」購物金，滿4章兌換10元購物金、滿8章兌換25元購物金，讓消費者可以邊吃邊賺。

▲美廉社11/30～12/26推出「瘋狂購物節」，祭出超過2000支商品促銷優惠。（圖／業者提供）

另外，「巷口超市」美廉社11/30～12/26推出「瘋狂購物節」，祭出超過2000支商品促銷優惠，包括冬至湯圓促銷「3包152元」，買就送冰淇淋1杯。質立希臘式優格170g市價一杯35元，促銷2杯59元；活益比菲多370ml市價一瓶35元，促銷2瓶59元等。

美廉社自有品牌「Simple Life」一系列生活用品也特價，心樸鮮乳400ml每瓶33元、Simple Life乾拌麵一袋3包112元、VV冷凍熟水餃（韭菜/高麗菜）任選2包129元。全店消費不限金額，11/30-12/12可加購Simple Life廚房紙巾，原價6捲99元，加購價69元；12/14-12/26可加購Simple Life抽取式衛生紙，100抽12包原價139元，加購價109元，相當划算。

▲會員消費還可參加登錄發票「抽100萬點數」活動，價值3,333元，周周抽5名。（圖／業者提供）



同時歡慶會員突破300萬人次，凡會員單筆消費「滿150元」以上，即可參加登錄發票「抽100萬點數」活動，價值3,333元，周周抽5名；還有10萬點數（價值333元），周周抽20名；其他有仟元商品券共100個名額，連抽4周，單筆消費滿150元，即可免費獲得「150元滿額折價券」，可於實體門市及美廉社線上購物「Go美廉」使用（使用辦法依票面規定）。