8年級超商姊妹花私吞50萬！還用「手機軟體做假明細」騙老闆

▲北市葉姓姊妹花擔任全家超商店員，卻從中A走款項，甚至以手機軟體偽造假的明細矇騙。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市一對葉姓姊妹擔任全家超商店員多年，為還債務，竟將店內金庫現金偷走，直到許姓負責人清點款項才發現與集金單不符，甚至接到總部未收到款項，他發現不對勁，進一步質問2姊妹，才得知2人不僅聯手A走50萬6000元，還用手機軟體偽造假ATM明細，一氣之下怒告。士林地檢署偵結，依侵占等罪將2姊妹起訴。

為防止短溢收現金，全家會規定當收到一定量現金，須由店員需進行途中集金，其程序就是由店員從收銀櫃檯輸入途中集金金額（通稱投庫、投庫金），再將櫃檯列印出的收銀員途中集金單，連同等額現金一同置入錢袋，再投入店內金庫集中保管。

然而，擔任超多店員多年的26歲葉姓姊姊因在外欠債，2022年7月間突發奇想，將本要投庫的13萬現金侵佔，直到許姓負責人到店內清點金庫中款項時，發覺短少，經質問才發現有內賊。

令人意想不到的是，24歲葉姓妹妹更扯，不僅將超商盈餘49萬3000元佔為己有未匯入全家公司帳戶，還以手機軟體偽造假的台新銀行ATM交易明細上的時間、金額以LINE傳給許姓負責人，直到全家公司人員告知未收到款項，許才發現錢被暗槓走。

許姓負責人不敢置信，決定向姊妹倆的母親告知，事後也決定提起告訴。

偵查時，葉姓姊妹倆坦承犯行，檢方根據集中單、台新銀行資料等，依業務侵占罪將姊姊起訴，至於妹妹則被依業務侵占罪、行使偽造準私文書罪起訴，同時建請法院分論併罰。