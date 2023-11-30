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防進口牡蠣「洗產地」混台灣蚵　食安辦12月啟動產地標示稽查

▲農業部水試所開發牡蠣產地鑑別新技術。（圖／農業部水試所）

▲行政院食安辦與農業部、衛福部12月啟動市售牡蠣產地標示稽查專案。（圖／農業部水試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

為防止低價進口、無產地標示的越南牡蠣混充台灣蚵，行政院食安辦公室邀集衛福部及農業部開會，宣布12月1日啟動「市售牡蠣產地標示稽查專案計畫」，提升食安作為及確保漁民與消費者權益。

據農業部漁業署統計，牡蠣進口量連年增加，去年已達5217公噸，以越南為最大進口國，佔總進口量約5成以上。日前傳出有低價進口、無產地標示的越南牡蠣混充台灣蚵，甚至以削價競爭衝擊本土牡蠣產業。

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漁業署表示，為防範進口牡蠣混充本土牡蠣，農業部水產試驗建立「牡蠣產地鑑定技術」，經食藥署審議通過，對國產與境外牡蠣辨識率可達97.3%，可有效保護國內蚵農。

漁業署表示，為推動國產牡蠣產地溯源，已輔導國產牡蠣業者導入水產品溯源制度，目前國內約有730個牡蠣養殖戶取得水產品生產追溯條碼(簡稱QR CODE)，以及35個養殖戶通過產銷履歷驗證。

漁業署說，已與衛福部、水產試驗所、動植物防疫檢疫署等跨部會成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，輔導牡蠣產業自養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等面向持續精進，提升國產牡蠣技術品質及加工處理設備，建立牡蠣產銷鏈。

漁業署強調，為提升食安作為及確保消費者權益，呼籲國內食品業者就販售或供應牡蠣產品應依規定明確標示產地(國)來源，並請民眾多加選購國產可溯源的牡蠣，支持國產優質水產品。

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