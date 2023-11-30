防進口牡蠣「洗產地」混台灣蚵　食安辦12月啟動產地標示稽查

衛福部30日在行政院會報告「中國呼吸道疾病疫情現況及應處作為」。疾管署副署長羅一鈞說，WHO在11月22日發現北京、遼寧、與其他地區「不明原因兒童肺炎事件」增加，雖未檢出新型病原體、也無已知病原出現變異，若有前往之必要，仍建議出發前接種流感及新冠疫苗，並於返台後留意自身健康狀況。至於近來在國內流行的黴漿菌肺炎疫情，羅一鈞提到，目前治療用藥充足，「在醫療院所的使用都不需要特別擔心」。