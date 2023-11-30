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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國大陸呼吸道疫情大爆發　衛福部：已強化邊境檢疫措施

▲▼桃園機場,狗,旅客,華航,人潮,疫情。（圖／記者黃宥寧攝）

▲為因應疫情，衛福部已強化邊境檢疫措施及醫療整備。（圖／記者黃宥寧攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院院長陳建仁30日聽取衛生福利部「中國呼吸道疾病疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，依據中國大陸衛生單位公布資料，近期呼吸道感染疾病爆發，至少有7種病毒同時流行，其中黴漿菌以兒童為主，成人需注意流感及新冠；此外，為因應呼吸道疾病疫情，目前已強化邊境檢疫措施及醫療整備，呼籲國人前往當地務必接種疫苗並做好自我防護。

衛福部指出，根據世界衛生組織評估，預期疫情仍將呈上升趨勢，建議應持續監測流行狀況；而目前，他們已加強國內機場港埠檢疫站之發燒篩檢，並於機場電子看板、跑馬燈與機上影片、廣播衛教宣導；此外，他們也發布致醫界通函，提醒醫療院所提高警覺；更進行相關醫療量能整備，其中黴漿菌肺炎藥物，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量產，成人用藥品目前庫存充足，無短缺疑慮，及持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。

衛福部說明，為因應近期中國大陸當地呼吸道疾病發生率上升，醫療量能緊繃，呼籲長者、幼兒等免疫力不佳之民眾非必要勿前往中國大陸，以防就醫不易延誤病情，如必要前往，建議出發前儘早接種流感及新冠疫苗，並於返台後留意自身健康狀況，如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。

衛福部也強調，依據國內呼吸道相關疾病監測結果顯示，類流感就診人次已連續7週下降，COVID-19疫情處低點上下波動，黴漿菌肺炎雖較2020至2022年疫情期間相對為高，仍屬低度流行；然而，由於秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感、新冠等呼吸道病毒於社區活動度持續，且春節將至，兩岸交流往來頻繁，目前除已擬定農曆春節連假訂定類流感疫情準備計畫。

衛福部表示，該計劃包括加強國內疫情監測、完善物資和公費抗病毒藥品整備、鼓勵基層醫療機構假日開診、落實急診分流機制及持續分眾衛教溝通等，並呼籲符合資格民眾儘速接種公費流感、新冠XBB、肺炎鏈球菌疫苗，持續落實手部衛生、咳嗽禮節、時戴口罩等衛生好習慣。

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