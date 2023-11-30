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中國出現「不明兒童肺炎」　衛福部提醒：前往前先接種流感及新冠疫苗

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部30日在行政院會報告「中國呼吸道疾病疫情現況及應處作為」。疾管署副署長羅一鈞說，WHO在11月22日發現北京、遼寧、與其他地區「不明原因兒童肺炎事件」增加，雖未檢出新型病原體、也無已知病原出現變異，若有前往之必要，仍建議出發前接種流感及新冠疫苗，並於返台後留意自身健康狀況。至於近來在國內流行的黴漿菌肺炎疫情，羅一鈞提到，目前治療用藥充足，「在醫療院所的使用都不需要特別擔心」。

羅一鈞說，WHO在11月22日發現北京、遼寧、與其他地區「不明原因兒童肺炎事件」增加，故要求中國提供正式數據；雙方於23日召開電話會議後，WHO公布中國呼吸道疾病增加訊息。

羅一鈞提到，今年5月起，中國的兒童黴漿菌肺炎門診與住院數就已發現上升趨勢，且自今年10月起亦監測到整體呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠與流感都在增加，流行期較往年為早。根據資料，至少有7種病毒同時流行，其中黴漿菌以兒童為主，成人需注意流感及新冠。

羅一鈞提到，黴漿菌在國內一年四季長年都會出現的病原體，特別是在學齡前的兒童為主。事實上，比較去年跟前年，今年的黴漿菌感染狀況仍低於往年，目前疫情是相對低點的低度流行。至於黴漿菌治療用藥，羅一鈞說，食藥署已增加原廠輸入、學名藥大量生產應處，「在醫療院所的使用都不需要特別擔心」。

衛福部指出，整體疾病流行期提前，均為已知病毒，並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異情形。世界衛生組織（WHO）評估，預期疫情仍將呈上升趨勢，並建議應持續監測流行狀況。

衛福部已加強國內機場港埠檢疫站之發燒篩檢，並於機場電子看板、跑馬燈與機上影片、廣播衛教宣導；亦發布致醫界通函，提醒醫療院所提高警覺；此外，也進行相關醫療量能整備，其中黴漿菌肺炎藥物，兒童用原廠藥水10月已增加輸入，且國內同成分之學名藥12月將大量產；成人用藥品目前庫存充足，無短缺疑慮，及持續密切監控，並視疫情發展調整相關防疫措施。

衛福部進一步說明，因應近期中國當地呼吸道疾病發生率上升，醫療量能緊繃，請長者、幼兒等免疫力不佳之民眾非必要勿前往中國，以防就醫不易延誤病情；如必要前往，建議出發前儘早接種流感及新冠疫苗，並於返台後留意自身健康狀況，如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。

最後衛福部也強調，依據國內呼吸道相關疾病監測結果顯示，類流感就診人次已連續7週下降，COVID-19疫情處低點上下波動，黴漿菌肺炎雖較2020-2022年疫情期間相對為高，仍屬低度流行；惟秋冬為呼吸道傳染病好發季節，流感、新冠等呼吸道病毒於社區活動度持續。

衛福部指出，春節將至，兩岸交流往來頻繁，衛福部除已擬定農曆春節連假訂定類流感疫情準備計畫，加強國內疫情監測、完善物資和公費抗病毒藥品整備、鼓勵基層醫療機構假日開診、落實急診分流機制及持續分眾衛教溝通，也呼籲符合資格民眾儘速接種公費流感、新冠XBB、肺炎鏈球菌疫苗，並持續落實手部衛生、咳嗽禮節、時戴口罩等衛生好習慣，如有呼吸道症狀，請儘速就醫，才是保護自己最好的方法。

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