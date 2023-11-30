超馬傳奇關家良一17天完成跑步環台　淚崩祈求世界和平

▲關家良一以17天還成環島，回到終點東吳大學後擁抱13歲女兒與媽媽、妻子。（圖／東吳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

現年56歲的東吳超馬傳奇人物關家良一，今（30日）完成為期17天也是第二次跑步環台旅程，終點站回到東吳大學。關家良一這次為祈求世界和平而跑，總里程超過1115公里，今天最後一哩路，關家良一牽著老婆與女兒的手一起衝線，高齡83歲母親也在終點站，給關家良一擁抱，讓真性情的他感性流下男兒淚。

關家良一在2012年完成第一位跑步環台的外籍人士，當時是為了感謝台灣在日本311強震時暖心伸出援手；相隔11年關家良一再度跑步環台，主因是以色列與哈瑪斯開戰、烏克蘭與俄羅斯的戰爭仍未停歇，希望透過跑步環台來祈求世界和平。

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在今天東吳大學舉行的記者會上，關家良一用中文高喊：「台灣最好！」並表示非常感謝台灣人的大力幫忙，才能完成此次旅程，一路上有很多人自動加入陪跑行列，讓他特別感動，這次跑步環台，展現台日友好情誼，也顯示國與國之間良善交流的可能性。比起11年前跑步環台，東部建設進步很多，唯一不變的是台灣人的熱情，未來一定還會再造訪台灣。

▲超馬傳奇關家良一為世界和平祈福跑步環島，今天回到終點站東吳大學。（圖／東吳大學提供）

關家良一的妻子杉山香織則說，幾年前關家良一的腳有動過手術，醫生認為不能跑太長距離，但這次環台的公里數遠超過醫生所說，能跑完全程真的是太好了。關家良一母親則表示，看到兒子被熱情的台灣人包圍、簇擁著，覺得很感人。

東吳大學表示，關家良一是日本超級馬拉松運動員，出生神奈川縣，曾是亞洲紀錄24小時超級馬拉松紀錄保持人，奪得四次世界盃錦標賽冠軍，更寫下東吳超級馬拉松七連霸的驚人紀錄。

東吳大學校長潘維大表達東吳大學對關家先生這次壯舉的支持之意，他說，恭喜關家先生再次完成跑步環台壯舉，親身見證台灣秀麗風景，也透過與各地跑友的交流，展現台日親切情誼。很高興東吳各地校友會也有機會接待關家先生團隊，在這次環台活動中盡上一份心力。

▲東吳超馬傳奇關家良一（圖左）為世界和平祈福跑步環島，並和東吳大學校長潘維大（圖右）合照。（圖／東吳大學提供）