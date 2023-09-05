東吳全新學生宿舍啟用　座落萬華蛋黃區「到校僅8分鐘」

▲東吳大學最新的學生宿舍「有容宿舍」，位於北市萬華蛋黃區，提供418個床位。（圖／東吳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

東吳大學斥資逾3億元，在台北市蛋黃區的萬華區，提供全新418床的學生宿舍。東吳大學指出，新宿舍為地上11層、地下1層的電梯大樓，騎腳踏車到城中校區約8分鐘車程。因為宿舍西北側有兩株文化局列管老榕，兼取《尚書》有容德乃大氣蘊，所以命名為「有容宿舍」，9月1日正式開張，東吳二年級以上舊生將成為首批住宿生。

東吳大學指出，校方重視學生住宿教育，為讓更多東吳學子在大學階段能「安住居、樂學業」，在校方努力與東吳大學董事會支持下，新宿舍建案落成取得使用執照，今年6月1日雙方簽訂房地租賃契約書，9月1日啟用，正式成為東吳大學校外承租的全新學生宿舍，租期共計19年3個月，宿舍分為兩人房與四人房兩種房型。

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有容宿舍位於台北市萬華區大理街140號，東吳大學表示，宿舍鄰近東吳城中校區，騎腳踏車約8分鐘車程，宿舍也鄰近捷運龍山寺站，周邊美食林立，走路兩分鐘就有24小時超商，附近還有公園、攀岩場等休閒空間。也因生活機能強大，不只學生期待，連不少附近居民頻頻詢問是否有出售，連轄區警員都表達想承租的意願，但都被學校婉拒。

東吳校長潘維大表示，東吳宿舍的管理一向是楷模等級，各大專院校還會特地來觀摩，而宿舍對學生來說，不只是住的地方，更是學習場域以及累積生活經驗的地方。東吳除有容學舍外，校外宿舍尚有北投泉思學舍；未來學生住宿中心將秉持初衷，持續營造舒適、安全、溫暖的住宿氛圍，使其成為培育博雅五育學子的重要場域。

▲位於北市萬華蛋黃區的東吳大學有容宿舍，9月1日起正式開放學生入住。（圖／東吳大學提供）