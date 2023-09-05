　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東吳全新學生宿舍啟用　座落萬華蛋黃區「到校僅8分鐘」

▲▼位於北市萬華蛋黃區的東吳大學有容宿舍，9月1日正式入住。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學最新的學生宿舍「有容宿舍」，位於北市萬華蛋黃區，提供418個床位。（圖／東吳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

東吳大學斥資逾3億元，在台北市蛋黃區的萬華區，提供全新418床的學生宿舍。東吳大學指出，新宿舍為地上11層、地下1層的電梯大樓，騎腳踏車到城中校區約8分鐘車程。因為宿舍西北側有兩株文化局列管老榕，兼取《尚書》有容德乃大氣蘊，所以命名為「有容宿舍」，9月1日正式開張，東吳二年級以上舊生將成為首批住宿生。

東吳大學指出，校方重視學生住宿教育，為讓更多東吳學子在大學階段能「安住居、樂學業」，在校方努力與東吳大學董事會支持下，新宿舍建案落成取得使用執照，今年6月1日雙方簽訂房地租賃契約書，9月1日啟用，正式成為東吳大學校外承租的全新學生宿舍，租期共計19年3個月，宿舍分為兩人房與四人房兩種房型。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有容宿舍位於台北市萬華區大理街140號，東吳大學表示，宿舍鄰近東吳城中校區，騎腳踏車約8分鐘車程，宿舍也鄰近捷運龍山寺站，周邊美食林立，走路兩分鐘就有24小時超商，附近還有公園、攀岩場等休閒空間。也因生活機能強大，不只學生期待，連不少附近居民頻頻詢問是否有出售，連轄區警員都表達想承租的意願，但都被學校婉拒。

東吳校長潘維大表示，東吳宿舍的管理一向是楷模等級，各大專院校還會特地來觀摩，而宿舍對學生來說，不只是住的地方，更是學習場域以及累積生活經驗的地方。東吳除有容學舍外，校外宿舍尚有北投泉思學舍；未來學生住宿中心將秉持初衷，持續營造舒適、安全、溫暖的住宿氛圍，使其成為培育博雅五育學子的重要場域。

▲▼位於北市萬華蛋黃區的東吳大學有容宿舍，9月1日正式入住。（圖／東吳大學提供）

▲位於北市萬華蛋黃區的東吳大學有容宿舍，9月1日起正式開放學生入住。（圖／東吳大學提供）

ET快訊
快訊／17縣市豪大雨特報！　一路下到晚間
私吞3.1億古柯鹼！　毒梟遭「連人帶錨丟下海」
選總統幹嘛！　柯媽媽開酸：有人怕輸找麻煩
林襄26歲生日好消息！　馬傑森上一軍
我兒子被逼死！陸戰隊中尉陳屍營區　母淚求：幫我討公道
高麗菜一顆飆破400元！　比肉還貴
侯佩岑暴瘦剩48公斤！　上圍縮水
快訊／國家警報響！　劇烈降雨強襲4地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

男租千萬敞篷跑車酒駕被逮　吊牌2年...恐面臨天價求償！

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

50歲科技男老是覺得累！醫檢查「1數值高6倍」搖頭：要終生洗腎了

侯再拋老人健保免費！薛瑞元：恐增年輕人負擔「不要只考量眼前」

公務員女友存款「永遠停留在10萬」　他心死想放生：太誇張了

美國龍蝦吃到飽價錢曝！他嘆「台灣人很盤」　內行揪1重點反嗆

颱風休市過後菜價飆漲　高麗菜比肉貴「每顆要價400元」

真人版娜美遭轟「身材縮水」　他看完《航海王》1關鍵挺爆：很成功

直擊／同桌零互動！會幫王世堅加油嗎？　何志偉妙回這句

「藍綠媒體都對我攻擊！」　郭台銘突怒飆：再不反映民意「不再受訪」

免費電動機車來了！優先補助這些人　謝國樑：1.2萬部拚11月首發

小孫女「手抱胖狗狗」睡午覺！頭上還有一隻瓦斯桶　阿嬤曬幸福照

盧秀燕化身「帶貨女王」賣公益月餅　電話接到手軟喊：賣擱卡阿

台灣生育率從世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

周思齊看高家4兄弟長大　曝高國輝「球狂」事蹟

內湖咖啡店老闆欠勞健保26萬　士林分署供「暖心方法」加速還清

快訊／下班注意！17縣市豪大雨特報　一路下到晚間

交往3個月「沒加男友臉書」　過來人戰翻！他揭2點：通常有問題

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

生活熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

更多熱門

相關新聞

黃金蟒藏西門町已8天　寵主現身曝牠逃家原因

黃金蟒藏西門町已8天　寵主現身曝牠逃家原因

北市萬華西門町電影主題公園在17日上午8時許，有民眾發現旁邊樹叢有一條金黃色的蟒蛇，立刻衝到對面派出所報案，事後警消到場合力將3公尺長的黃金蟒收進麻布袋，並由動保單位帶回保管，飼主得知後也聯繫動保處，在24日中午時分前往動保處將黃金蟒領回。

3m黃金巨蟒逃家去西門町　飼主將出面接回家

3m黃金巨蟒逃家去西門町　飼主將出面接回家

萬華電影主題公園驚見3公尺黃金蟒　警消合力制伏

萬華電影主題公園驚見3公尺黃金蟒　警消合力制伏

萬華工地旁出現天坑　北市府這樣說

萬華工地旁出現天坑　北市府這樣說

萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中

萬華建案旁「出現天坑」！現場封鎖調查中

關鍵字：

東吳大學有容宿舍萬華

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面