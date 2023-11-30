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搭公車「學生妹PK性經驗」還炫耀劈腿！他超衝擊　釣出一票家長

▲▼公車（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO在公車上，聽見學生妹間的勁爆對話。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日搭乘公車時，聽到幾位國中妹的對話，居然是在炫耀性經驗，甚至把劈腿當榮耀，讓他錯愕不已。對此，大票網友不禁感慨，「現在的小孩怎麼了，三觀都不正了」、「何等扭曲的價值觀」。

網友在「匿名公社」PO文，表示昨日在公車上聽到幾個國中學妹的談話，居然是在比拚男友還有性經驗，「沒破處會被笑，劈腿還能當榮耀，這讓我很傻眼。」

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話題掀起熱議，不少網友紛紛回應，「我國中還在遊戲王卡」、「我之前是直接聽到，穿著制服的國小女生討論諸如此類的對話」、「不意外，我知道的更多，現今常態（我補習班班主任）」、「現在國中、國小接觸手機的機會太多了，手機上網就能看到腥羶色！會有這種現象也不意外」、「還聽過兩個國中女生在討論夾娃娃呢」、「不是很早之前就是這樣了嗎」、「已經在麥當勞聽過兩次」、「我一個麵店仔，也曾聽過兩個國小妹妹在那邊綠茶、X子的罵罵叫，我整個怕爆」。

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

PO文也釣出一票家長，無奈直呼「不意外，我女兒國中就是…所以都要很小心」、「家庭教育跟現今社會的價值觀，真的有很大的關係」、「這是真的，所以不要太早給他們手機」、「現在國中小朋友都談這個話題，我女兒國中的時候，就說過她同學們都在比誰破處最快，每個階段的孩子話題都比以前還提早」。

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