和逸飯店‧台南西門館　飛天小女警25週年暖身慶

▲和逸飯店•台南西門館《飛天小女警》歡慶25週年，Cozzi KITCHÉN餐廳同步推出「飛天小女警能量補給套餐」第二件5折優惠，加購飛天小女警週邊玩偶再享折扣，要讓卡通迷回味童年回憶。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

和逸飯店•台南西門館祭出歲末快閃專案，雙人連住兩晚6000元超值優惠價外，12月更推出聖誕節應景活動及「聖誕狂歡晚宴」Buffet吃到飽，此外受大批粉絲喜愛的《飛天小女警》歡慶25週年，Cozzi KITCHÉN餐廳同步推出「飛天小女警能量補給套餐」第2件5折優惠，加購飛天小女警週邊玩偶再享折扣，要讓卡通迷回味童年回憶。

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台南12月週週舉辦大型活動及演唱會迎接聖誕跨年假期，和逸飯店•台南西門館擁有市中心絕佳的地理位置，不論是步行或是租借Ubike單車，距離週邊熱門景點10分鐘內抵達，即日起推出歲末快閃住房專案，祭出雙人入住一晚3488元，連續入住兩晚6,000元，平均一晚3,000元的超值優惠價，其中「跨年派對」三天兩夜住房專案詢問度最高，雙人入住最低12888元起，12月31日當晚連續2小時精彩活動不間斷，以聖誕熄燈儀式揭開跨年倒數的序幕，加碼宵夜小點及酒水暢飲，要讓旅客開心玩到2023年最後一刻。

為了製造聖誕驚喜，12月18日起聖誕活動雙重奏開跑，預約製作專屬聖誕襪，完成後掛在房門上，聖誕老人將在晚間送糖果，或者購買卡通周邊商品單筆滿350元，飯店將特別安排聖誕老人親送禮物的禮遇，讓旅遊假期充滿節慶儀式感。聖誕節當週12月23日舉辦「薑餅人手作DIY」活動，並由COZZI大哥哥大姊姊帶領玩闖關、增加親子互動機會，最後品嚐美味的Cozzi KITCHÉN聖誕下午茶做個完美的結尾。Cozzi KITCHÉN餐廳即日起慶祝飛天小女警25周年生日，號召旅客來場能量滿點的下午茶時光，即日起至12月31日，身分證或健保卡號含「2、5」二碼，享「飛天小女警 能量補給套餐」第二份半價，餐點內容包含迷你干貝酥漢堡、彩虹蛋糕、冰淇淋甜品，購買飛天小女警週邊玩偶商品再享9折優惠，訂位專線06-7026699。