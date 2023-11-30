【廣編】2023最潮聖誕HIS CAFÉ足球嘉年華　巴塞隆納熱力點燃高雄夢時代

▲HIS CAFÉ於高雄夢時代打造結合巴賽隆納現代藝術與足球狂熱的「足球嘉年華」聖誕主題裝置。

圖、文／統一提供

隨著聖誕季節的臨近，統一集團再次掀起「愛‧Sharing」的聖誕狂潮，今年主題聚焦在當代藝術之都西班牙「巴塞隆納」，在台北時代百貨與高雄夢時代皆展出淬鍊巴塞隆納之美的聖誕主題裝置！而在這場盛會中，HIS CAFÉ更打破傳統的界限，巧妙地將巴塞隆納對足球的狂熱轉化為充滿活力和想像力的藝術之作，打造出最潮的「足球嘉年華」，從大型足球藝術裝置、足球挑戰、到藝術球池，HIS CAFÉ在高雄夢時代建立一個充滿藝術、愛與足球熱情的巴塞隆納夢幻城，為這個冬天點燃最熱情奔放的光芒。

走進HIS CAFÉ足球嘉年華，映入眼簾的是以多邊球體組成的前衛設計，現代藝術作品更以馬賽克花窗的形式巧妙地妝點在足球的黑色五邊形上，巨大的現代藝術裝置讓參與者不僅能感受到足球的樂趣，還能沉浸在現代藝術氛圍中。HIS CAFÉ足球競技場，有成人飛鏢足球和兒童洞洞足球門挑戰，全家大小都能充分享受足球樂趣外，還有機會獲得隨機口味的一整箱HIS CAFÉ和限量粉色球衣。由15,000顆粉色及藍色的海洋球組成的夢幻球池，背景由三位國立高雄大學建築學系碩士班同學手繪創作，透過潑墨、不規則幾何、抽象元素結合不同色塊，呈現出巴塞隆納活力奔放的風格，不僅可以享受球池的樂趣，更是一個藝術氛圍拉滿的打卡熱點。

「愛‧Sharing」一向強調愛的分享，在愛‧sharing 明信片區，民眾可以任意挑選一張聖誕明信片，寫下祝福後投入聖誕老公公郵筒，現場會免費為您寄出這份充滿祝福的明信片。HIS CAFÉ期望透過「足球嘉年華」前所未有的視覺和感官饗宴與豐富的活動內容，讓參與者感受到巴塞隆納的熱情。