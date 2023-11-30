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明年健保總額成長4.7%、預算8755億　陳建仁：確保健保永續經營

▲▼醫院,護理人員,護士,護理師,醫事人員。（圖／記者李毓康攝）

▲為確保健保永續經營，行政院長陳建仁拍板明年健保總額成長4.7%、預算8755億。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部30日赴行政院會報告「113年健保總額成長率及點值調節情形」，行政院拍板核定健保總額調整以成長率上限4.7％計算，預算金額來到8755.33億，較今年增加391億。行政院長陳建仁說，台灣優質的健保制度，使民眾有很好的就醫環境與醫療品質，也減輕弱勢族群就醫的經濟負擔，是社會安定的基石，也是政府施政滿意度最高的政策之一。

根據全球資料庫網站「NUMBEO」統計的「全球醫勞照護只是年終排名」，台灣已連續5年蟬連世界第一，蔡政府上任以來，健保總額自105年6198億成長到112年的8364億，年平均成長率為4.37％，成長超過2000億。

陳建仁說，113年健保成長率經行政院考量人口結構與醫療服務成本改變、投保人口數成長率、健全醫療體系發展等因素，並衡酌健保整體財務狀況、經濟成長與國人負擔能力等，於112年7月31日核定健保醫療給付費用成長上限為4.7%，並提請全民健保協商會議討論。院長請衛福部衡酌健保財務穩定、改善醫療工作條件、確保醫療服務量能充足後，審慎核定113年總額成長率。

陳建仁指出，歷經3年多的新冠肺炎疫情，我國自112年3月20日起降級，並調整防疫措施，逐步回歸日常。由於相關醫療費用改由健保支應，以及國人疫後就醫次數波動增加，導致112年健保點值出現明顯下降，衝擊醫療服務提供，因此衛福部研擬健保點值調節措施，期盼降低新冠肺炎與類流感就醫對整體健保點值的影響。

陳建仁提到，行政院為協助健保財務，112年以公務預算撥補健保基金240億，113年再以疫後特別預算挹注健保基金200億。為因應人口高齡化、工作年齡人口佔比下降所帶來的醫療服務供需失衡，以及健保收支短絀等問題，請衛福部通盤考量醫療配置妥適性，強化數位醫療轉型，打造韌性醫療體系，並增進公衛、醫療照護體系合作，強化健保與前端預防保健、後端照護資源的連結，擴大健保資源使用效益，確保健保制度永續經營。

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