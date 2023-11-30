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中國呼吸道疾病爆發「未檢出新型病原」　陳建仁提醒相關部會注意

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣溫轉涼，全球都進入呼吸道疾病的好發季節。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著氣溫轉涼，時序也來到呼吸道疾病症候群好發季節。行政院長陳建仁30日在院會中提醒，中國近期呼吸道感染疾病爆發，目前以流感病毒為主，另有鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠病毒等病原，依據資料推測，皆是已知病原於社區高度流行，「目前並未檢出新型病原體」，相關部會仍要密切關注。

陳建仁30日在院會中提醒，中國近期呼吸道感染疾病爆發，目前以流感病毒為主，另有鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠病毒等病原。依據現有資料，中國呼吸道感染疫情推測是已知病原於社區高度流行，目前並未檢出新型病原體，亦無已知病原出現特殊變異的情形。目前資訊有限，考量氣溫下降，預期中國此波疫情仍將呈現上升趨勢。

陳建仁指出，目前國內呼吸道感染疫情並未像中國一樣大幅攀升，且類流感疫情從112 年9月中以來，已連續7週呈下降趨勢，惟兩岸民眾往來頻繁，因應中國呼吸道疾病疫情上升，我國已加強監測中國呼吸道疾病的流行病原。

陳建仁提醒，請機場港埠檢疫站需全面提高警覺，也請衛福部加強辦理，持續密切監控國內外相關疫情流行狀況，並視疫情發展調整相關防疫措施，強化相關衛教宣導，提升往返中港澳旅客之防疫知能，以及加強整備防疫醫療相關物資與量能。

另外，因應農曆春節連假返鄉人潮，陳建仁說，請相關部會提前規劃相關整備與應變計畫，以加強保護國人健康。

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