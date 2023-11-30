向彭婉如致敬　民進黨17不分區女性參選人聯合造勢

▲民進黨17名女性不分區立委參選人今天共同舉行記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨力催政黨票，本周舉辦多場記者會，介紹不分區立委參選人出場。性平部主任李晏榕今（30）與17名女性參選人舉行記者會，她感性地表示，27年前的今天，民進黨第一任婦女部主任彭婉如離開人世，而記者會選在今天，正是要向倡議女性參政的彭婉如致敬，民進黨為台灣女性參政史寫下多個里程碑，包括第一位女性副總統、女總統、駐美大使。

本屆民進黨不分區名單，首度在34位不分區名單中，列入超過半數的女性參選人。出身演藝圈的「萬老師」郭昱晴表示，作為少數勇於表態台派立場的演藝人員，她長期關心青少年的心理健康問題、校園內的心衛資源與台灣影視工作者的勞動環境，期待自己的參與可以帶來更多改變，用女力撐起一片天。

靖娟兒童文教基金會林月琴執行長強調，身為兒少權益的倡議者，她長期關注兒童交通安全議題，希望能夠訴求整體、全齡的行人安全環境，看見在交通議題中較為隱形、卻更為弱勢的孩童。她談及，民進黨主席賴清德讓她看見改變的可能，希望能夠為更多家庭盡最大的努力，未來她會在國會內持續努力，期待大家選好的人、做好的事情，共同保障兒童的未來。

還我特色公園行動聯盟張雅琳理事長則表示，自己走上爭取兒童遊戲權這條路，也是因為孩子，透過孩子們的言語，以及育兒的經驗，她發現許多都市的規劃、政策，沒有考慮到孩子與養育孩子的家庭，期許自己進入國會後，持續推動友善育兒的政策，讓孩子在學習與遊戲的平衡中長大，遠離傷害，促進企業支持家庭。