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不買快速通關玩東京迪士尼！過來人「推最頂玩法」：一次滿足

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情解封後，許多國人都「報復性出國」，其中又以日本最受台灣遊客歡迎，不論東京迪士尼或大阪環球影城都人潮滿滿，就有網友表示，年底打算到東京旅遊，但不知道該不該買迪士尼的快速通關，因為價格高昂，相當於單趟飛日本的機票價格，因此很猶豫，對此，過來人點頭喊買，「不然會是排隊地獄」。

原PO在PTT發文，「年底去東京迪士尼跨年要買快速通關嗎？」已經買了迪士尼的門票，但很猶豫要不要買快速通關，「如果買了都可以再買一張飛日本單程機票」，想詢問去過的人，不買會不會後悔，「有沒有八卦？」

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貼文一出，網友狂勸買，尤其是特別節日，不買的話就是瘋狂排隊，「不買就等著排隊排到死」、「美女與野獸必買」、「沒快速通關不用想玩了」、「美女野獸是必買」、「買啊，回憶無價，下次去不知道什麼時候了」、「不買就是排120分鐘起跳，重點是不一定買得到，一進園一下就沒了」、「都去了就買吧，反正又不會常常去」、「快速通關有數量限制，晚了買不到」。

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲迪士尼快速通關票券入園才能購買。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，有過來人指出，像這種跨年大日子，「應該是不計預算砸錢下去買」，迪士尼有推出度假套票（Vacation Package），分為兩天一夜或是三天兩夜，「門票+住宿+設施快速通關+海洋show VIP席，一次買齊」，如果單買門票就覺得貴，他勸原PO選淡季再去迪士尼，「挑冷門一點天氣差的平日再去，人比較少，你比較不會被資本主義的鐵拳打趴在地上」。

此外，《ETtoday旅遊雲》之前也分享「最新的東京迪士尼樂園購票攻略」，在疫情之後，東京迪士尼度假區的入園門票全面採預約制，旅客必須事先透過官網或旅遊電商如Klook買好門票，且所有門票在購買時就必須指定入園日期和園區。

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