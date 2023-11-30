籲吳欣盈遭質疑就「公開透明」　黃暐瀚：這麼大的事能率性回答？

▲吳欣盈陷雙重國籍爭議。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈遭質疑仍具有美國國籍身份，她則回應早已放棄美國籍，並強調「這是我和美國政府之間的事」。對此，資深媒體人黃暐瀚30日就在臉書表示，吳欣盈最好的回應就是「公開、透明」，直接出示放棄國籍的證明；針對吳欣盈的回應，他也認為，「這麼大的事情，可以『率性回答』嗎？」

黃暐瀚表示，第一時間被質疑是否還擁有雙重國籍的時候，吳欣盈與民眾黨競選團隊最好的回應就是「公開、透明」，直接出示放棄國籍的證明，並且告訴社會各界「我已經放棄了」，這話題其實三分鐘，也就結束了。

針對吳欣盈回答「這是我跟美國政府的事」，黃暐瀚認為，這個回答，成全了吳欣盈個人的隱私，卻無法滿足台灣社會對於一位副總統參選人的要求，根據規定，如果吳欣盈還有雙重國籍，她與柯文哲這組總統參選人將直接失去資格，明年變成兩組在選，「這麼大的事情，可以『率性回答』嗎？」

黃暐瀚提到，昨晚後續吳欣盈去桃園幫民眾黨立委參選人賴香伶站台的時候，明確回答她已經放棄美國籍，這不就簡單明暸？也有很多人在問，「都當立委了，還問她美國籍，是有事嗎？」

黃暐瀚指出，就像台灣不許私下擁有槍械一樣，規定不行，不代表大家都照規定去做。他舉例，2008年前立委李慶安在3月上週刊封面，被踢爆說有美國籍，李慶安否認；隨後5月、6月，週刊窮追不捨，繼續報導，李慶安都以「已使用中華民國護照出入美國」和「擔任國外公職，即失去美國籍」為由，告訴社會各界，她沒有美國籍；不料，同年12月24日，外交部向美方查詢立委國籍的回函抵達，證明李慶安確實仍有美國籍，隔天12月25日她宣布「暫停立委職務」，前後糾結了9個多月，李慶安在擁有美國籍的狀態下，擔任中華民國公職，長達14年。

因此，黃暐瀚強調，在面對新聞事件的時候，根據事實，依據法律與相關規定，分析並說明給閱聽人知曉，是最基本的態度，絕不是化身為「藍綠白」各黨的發言人，去幫誰辯護？或攻擊誰？

「選舉使人瘋狂」，黃暐瀚坦言，最近他一直都處在被網友洗版攻擊的狀態，「評論人，也該被評論」，昨天東森的標題、封面，他覺得都有點過頭了，已經去電要求更改。他直言，整件事情，他的論述基礎很簡單，第一，吳欣盈的說法不乾脆；第二，但不能代表吳欣盈一定還有美國籍，如果她還有的話，那麼將會變成兩組總統參選人。

黃暐瀚最後喊話，就事論事，理直氣和，不管柯文哲或是吳欣盈，都不該忘記「公開、透明」的初衷。