拒回鍋國民黨！彰議長喊話「百萬郭粉」：我願扛郭董旗幟繼續拚

▲彰化縣議長謝典林。（圖／ETtoday資料圖）

記者閔文昱／綜合報導

「藍白合」破局後，外界盛傳今年7月才退出國民黨的彰化縣議長謝典霖將有可能回鍋歸隊，不過他先是在28日受訪表示「沒有這種打算」，今（29日）又向「百萬郭粉們」喊話，希望大家團結下架民進黨，「我願意帶頭，扛著郭董的旗幟繼續打拚！」

針對「藍白合」破局後，許多人好奇謝典霖是否會重回國民黨？他29日在臉書發文回應，現在最重要的事情，不是個人的進退問題，「而是要怎麼做，才能對台灣比較好？」

▲謝典霖發文喊話郭粉「跟我走」。（翻攝自Facebook／謝典林）

謝典霖表示，郭董被迫退選，大家都很難過，郭董有心為台灣奉獻，卻遭到如此的對待，「我們除了為郭董打抱不平外，互相在問『還能為郭董做什麼？』」為此，他也向郭粉喊話，「大家不要散！團結力量大！讓我們把『主流民意大聯盟』改組為『下架民進黨，非綠大聯盟』！請百萬郭粉們團結一致站出來，我願意帶頭，扛著郭董的旗幟繼續打拚！」

謝典霖強調，明年1月13日，要和郭粉們共同完成郭董的期望「人退，志不退⋯完成政權輪替，改變台灣，天祐中華民國！」

對於外傳即將回國民黨，謝典林28日受訪表示，「沒有啦、沒有啦」，「沒有重新加入」、「也沒有相關規畫」，如果侯康贏得總統大位，「我也不會回到國民黨」，對是否重回國民黨堅決表達立場。