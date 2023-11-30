今變天！連3天2區濕冷　東北季風來襲低溫下探13℃

▲東北季風增強，北部、東北部有雨濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今起至週六東北季風增強，迎風面北部、東北部有雨濕冷，明晚、週六清晨最低溫13度，週日東北季風減弱略微回溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(30)日至週六(2日)「東北季風」增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴時多雲；今日北台轉濕冷，各地區氣溫：北部25至14度、中部17至28度、南部19至30度、東部14至28度。

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▲週五、六(1、2日)氣溫降至最低，週五晚、週六晨、北台灣平地的最低氣溫約可降至13度。（圖／翻攝中央氣象署）

週五、六(1、2日)氣溫降至最低，週五晚、週六晨、北台灣平地的最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。下週(3)日「東北季風」逐漸減弱，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍偏涼。今起至下週日中南部氣溫略降、變化不大。

▲今起到週六北部、東北部有雨。（圖／翻攝中央氣象署）

下週一(4日)短暫空檔、氣溫升，下午鋒面快速掠過，局部地區偶有短暫降雨的機率。下週二(5日)鋒面後乾空氣南下，天氣漸好轉，下週三(6日)各國模式模擬調整中，不確定性大，應續觀察。

▼30日4：10紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空仍有中層鬆散雲系(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，台灣上空有零星降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）