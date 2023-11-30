　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今變天！連3天2區濕冷　東北季風來襲低溫下探13℃

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風增強，北部、東北部有雨濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今起至週六東北季風增強，迎風面北部、東北部有雨濕冷，明晚、週六清晨最低溫13度，週日東北季風減弱略微回溫。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(30)日至週六(2日)「東北季風」增強、迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴時多雲；今日北台轉濕冷，各地區氣溫：北部25至14度、中部17至28度、南部19至30度、東部14至28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象署）

▲週五、六(1、2日)氣溫降至最低，週五晚、週六晨、北台灣平地的最低氣溫約可降至13度。（圖／翻攝中央氣象署）

週五、六(1、2日)氣溫降至最低，週五晚、週六晨、北台灣平地的最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。下週(3)日「東北季風」逐漸減弱，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍偏涼。今起至下週日中南部氣溫略降、變化不大。

▲▼雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象署）

▲今起到週六北部、東北部有雨。（圖／翻攝中央氣象署）

下週一(4日)短暫空檔、氣溫升，下午鋒面快速掠過，局部地區偶有短暫降雨的機率。下週二(5日)鋒面後乾空氣南下，天氣漸好轉，下週三(6日)各國模式模擬調整中，不確定性大，應續觀察。

▼30日4：10紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空仍有中層鬆散雲系(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，台灣上空有零星降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼雷達回波圖。（圖／翻攝中央氣象署）

 
ET快訊
吳子嘉喊告發柯文哲2億美金神祕人　蔡正元懷疑「季將軍」是他
莊群施「新歌宣傳照」變遺照！驗屍完遺體回老家　媽媽靈堂哭整天
緬軍宣布「展開持久攻勢」！深夜砲火連發驚醒居民　1.8萬人撤
機車停家門口遭「鎖定檢舉」　一天收12張紅單還吊牌氣炸
吳欣盈被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？
蔡總統：中國面臨內部難題　目前不太可能犯台
今變天！連3天2區濕冷　東北季風來襲低溫下探13℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不想努力了！4星座＝軟飯男「不介意給女友養」

台南米糕一碗70元！　市府：CP值應屬高

萬芳醫院傳被慈濟擠下「降級」　院長發信打氣：持續提升核心能力

路口科技執法再擴大！「12月新制」懶人包　高鐵早鳥票改實名制

今變天！連3天2區濕冷　東北季風來襲低溫下探13℃

機車停家門口遭「魔人鎖定檢舉」　他一天收12張紅單還吊牌氣炸

在台10年日人讚「民眾開始禮讓行人」！男星一聽猛虧：在台北而已

賈永婕排到半夜也要吃　師大分部「神之臭豆腐」開店面了

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

金紙對折後才能燒？內行人解答關鍵原因：讓「別的」不好收

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

不想努力了！4星座＝軟飯男「不介意給女友養」

台南米糕一碗70元！　市府：CP值應屬高

萬芳醫院傳被慈濟擠下「降級」　院長發信打氣：持續提升核心能力

路口科技執法再擴大！「12月新制」懶人包　高鐵早鳥票改實名制

今變天！連3天2區濕冷　東北季風來襲低溫下探13℃

機車停家門口遭「魔人鎖定檢舉」　他一天收12張紅單還吊牌氣炸

在台10年日人讚「民眾開始禮讓行人」！男星一聽猛虧：在台北而已

賈永婕排到半夜也要吃　師大分部「神之臭豆腐」開店面了

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

金紙對折後才能燒？內行人解答關鍵原因：讓「別的」不好收

吻仔魚乾「疑混入河豚魚苗」販售　日本新瀉市警告勿食

出生僅10個月！　哈瑪斯：年紀最小人質在「以色列空襲」中喪生

吳子嘉喊告發柯文哲2億美金神祕人　蔡正元懷疑「季將軍」是他

減少依賴中國　沃爾瑪轉向印度進口便宜商品

莊群施「新歌宣傳照」變遺照！驗屍完遺體回老家…媽媽靈堂哭整天

蹲點「台北薇閣」專拍雙B　警勾結詐團勒索偷情男女

同學潑油燒下體！　墨西哥18歲男「學修車卻沒車」慘遭霸凌

香民們必收！聖誕限定「香氛禮盒」　潘海利根、NEOM舒緩甜睡好欠買

台船環海翡翠獲年度船舶獎　大新Nordhavn 71獲年度遊艇獎

侯趙韓成三支穿雲箭　黃揚明爆藍軍歸隊操作棄保有隱憂

大樓深夜傳怪聲！阿北躺地板「狂敲摩斯密碼」求救　鄰居全醒了

生活熱門新聞

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

今起3天2區濕冷　低溫下探13℃

明起變天！北台灣有感降溫剩15度

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

金紙為何要先對折？內行人解答關鍵原因

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

老兵探親找到初戀　告白信惹哭全場

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

更多熱門

相關新聞

明起變天！北台灣有感降溫剩15度

明起變天！北台灣有感降溫剩15度

明日起至周日受東北季風影響，天氣將有明顯變化，尤其是北台灣白天溫度下降，整體感受濕涼，周五、六是最冷的兩天，早晚低溫只有15度，桃園以北、東半部都會有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢明顯，且有局部大雨。

明起2波東北季風　北部濕涼4天

明起2波東北季風　北部濕涼4天

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

周四起2波東北季風！北東迎雨探16度

周四起2波東北季風！北東迎雨探16度

明雨區擴大　周四更強冷空氣襲台

明雨區擴大　周四更強冷空氣襲台

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

姓名讀音「6中1」享88折

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

人妻半夜醒來見一幕崩潰：模範老公是花花公子

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

于美人奔柯辰勳靈堂上香　「揮手說再見」當場淚崩

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

林志玲兒子首入鏡！還沒滿2歲「個子超高」

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面