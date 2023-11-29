明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

▲周四起變天。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

北部周四高溫降6度！中央氣象署觀測，今天（29日）清晨全台最低溫出現在花蓮縣壽豐的12.9度。氣象署預報員林定宜表示，周四至周日桃園以北、東半部有局部短暫雨。氣象專家吳德榮則提到，下周三晨因輻射冷卻加成，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風減弱，各地多雲到晴，僅北部山區、東半部有零星短暫雨；北部及宜花低溫約16至20度，中南部及台東21至23度，各地白天舒適至溫暖，北部高溫回升到28度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周四東北季風增強，影響到周日，這波水氣較多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其中周四、周五基隆北海岸、東北部有局部大雨機率，其他地區多雲到晴。

林定宜表示，這波東北季風以高溫降幅為主，今北部28度，周四台北預估降到22度，降幅5、6度，其他地區降溫不明顯；至於低溫部分略降2、3度，周五、周六中部以北部分地區預估15、16度。

林定宜指出，下周一東北季風稍減弱，氣溫回升，東半部、大台北有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；下周二東北季風再增強，主要下雨區域在北部、東半部。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四至周六東北季風再增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南晴朗穩定，北台轉濕冷，周五晚、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至13度，台北觀測站約降至16度。

吳德榮分析，周日東北季風逐漸減弱，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，北台仍偏涼；下周一短暫空檔、氣溫升，下午起結構鬆散的鋒面快速掠過，局部地區偶有短暫降雨的機率；下周二大陸高壓挾乾冷空氣南下，天氣轉晴；下周三晨因輻射冷卻加成，有短暫觸及「大陸冷氣團」定義的機率，日夜溫差很大，但為第7、8天的模擬，應續觀察。