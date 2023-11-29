明起變天！北台灣「有感降溫剩15度」濕涼到周末　3區雨彈最猛

▲周四到周日北台灣天氣濕涼。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明日起至周日受東北季風影響，天氣將有明顯變化，尤其是北台灣白天溫度下降，整體感受濕涼，周五、六是最冷的兩天，早晚低溫只有15度，桃園以北、東半部都會有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢明顯，且有局部大雨。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明日東北季風增強，迎風面水氣多，溫度也會逐漸下降，北台灣高溫22-23度、低溫19-20度，整天溫差小，感受濕涼，跟今日天氣型態差別較大。

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黃恩鴻指出，預計周五、六是最冷的兩天，清晨北台灣15-16度，局部地區更低，白天高溫19-20度，其他地區溫度也會下降，周六中部高溫25度、南部27度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周四到周日桃園以北、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢明顯，整天都會有雨，且可能有局部大雨。下周一東北季風減弱，但水氣仍多，東半部、大台北還是有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，而溫度將會回升，北台灣高溫可回到24度。

下周二、三又有一波東北季風影響，這一波冷空氣水氣較少，屬於偏乾的天氣型態，至於強度可能會跟明日這一波類似，還需持續觀察。