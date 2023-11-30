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在台10年日人讚「民眾開始禮讓行人」！男星一聽猛虧：在台北而已

記者閔文昱／綜合報導 

在台13年的日本人「Iku老師」，日前拍攝影片點出「台灣病態交通」問題，更直言再不改善「台灣會繼續爛下去喔」，引發熱議。對此，他近日邀請住在台灣10年以上的日本人大談台灣這幾年的變化，其中有來賓就大讚台灣民眾已開始養成禮讓行人的觀念，不料卻被一旁的男星葛西健二狠虧「那是在台北而已」。

「Iku老師」日前在影片中坦言，他對於台灣的交通狀況感到相當憂慮，像是「油漆人行道沒作用」、「車權比人權大」、「一張駕照可以用到75歲」等，認為若沒有做好交通方面的整頓，不僅丟臉，也會影響觀光收入，希望台灣政府、人民意識到台灣的路況是病態的，必須要好好重視並做出改變。

▲▼Iku老師談台灣交通。（圖／翻攝自Facebook／Iku老師/Ikulaoshi）

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▲Iku老師在台居住13年。（圖／翻攝自Facebook／Iku老師/Ikulaoshi）

「Iku老師」28日在YouTube發布標題為「台灣變了！」的影片，並邀請另外3名住在台灣10年以上的日本人來談論台灣的變化。其中，在討論到交通議題時，一名日本來賓認為，現在台灣民眾有漸漸培養起「禮讓行人」的觀念，過馬路時會有駕駛停下車來讓行人通過，雖然是因為有罰款的關係，但能讓民眾漸漸養成習慣「是很不錯的事情」。

▲有在台灣居住10年以上的日本人大讚「民眾開始有禮讓行人意識」。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

▲有在台灣居住10年以上的日本人大讚，「台灣民眾開始有禮讓行人意識」。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi，下同）

然而，住在台灣25年的日本男星葛西健二在一旁聽了後，也隨及吐槽「可是那是台北而已」。他分享自身案例，他過去在日本養成的習慣是汽、機車在右轉時，要先讓行人過馬路，結果自己剛來台灣時，同樣禮讓行人卻被後方駕駛一陣狂按喇叭，對方甚至還嗆聲「你幹嘛等」。不過他也強調，如今台灣駕駛已開始慢慢有禮讓行人的意識，往好的方向前進。

▼葛西健二先是笑稱「那是台北而已」，隨後也強調，台灣駕駛意識有漸漸往好的方向發展。

▲有在台灣居住10年以上的日本人大讚「民眾開始有禮讓行人意識」。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

▲有在台灣居住10年以上的日本人大讚「民眾開始有禮讓行人意識」。（圖／翻攝自YouTube／Iku老師/Ikulaoshi）

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