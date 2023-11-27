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社會 社會焦點 保障人權

停車讓闖紅燈行人險被追撞！到底該不該讓吵翻天　警方解答了

▲▼屏東童姓男子為了禮讓闖紅燈路人，和後方外送員爆發爭執。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東童姓騎士過馬路時，為了禮讓闖紅燈路人，和後方外送員爆發爭執。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福 、郭玗潔／屏東報導

屏東童姓男子騎車行經路口時，遇到有行人闖紅燈，遂停車禮讓行人先走，卻差點遭後方侯姓外送員追撞，兩人因此爆發糾紛，童男被外送員強行攔停在路邊，童隨即報警處理，外送員則自行離去。而針對行人闖紅燈是否該禮讓，警方建議駕駛人仍要停讓，否則直接撞上行人，車輛駕駛和行人雙方都要開罰。

童姓男子昨（26）深夜11點40分騎車行經民族路時，看到有行人闖紅燈，便停車等行人先走，不料差點被後方侯姓外送員撞上。侯男馬上按了喇叭，不滿質問童「為何停下來？」，還在前方將童男攔停，雙方爆發爭執，兩人為了「是否該禮讓行人闖紅燈」爭論不休，最後童男報警求助，侯男則在警察來之前就離開現場。

對此，警方回應，汽機車駕駛行經路口遇到行人闖紅燈，為維護路口及行人安全，建議駕駛人仍須停讓，若行人闖紅燈，汽機車沒停讓且直接撞上，導致發生交通事故，警方將對車輛駕駛和行人雙方開罰，且雙方都要負擔肇事責任。

警方呼籲，民眾切勿因行車糾紛，於行駛中驟然減速擋車、逼車，或於車道中攔車理論，駕駛人如有上述行為，警方可依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款規定，處6000元以上36000元以下的罰鍰，並吊扣牌照6個月。

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