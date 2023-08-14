未依規定轉彎等3主因佔北市車禍6成　警針對新手駕駛宣導

▲中山警方對轄區駕訓班提供車禍肇事案例，對新手駕駛進行宣導。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

根據交通部道安會統計台北市2023年1-5月的交通事故中，車禍肇事原因主要為以「轉彎未依規定」（達28.25%）「未依規定讓車」（20.69%）及「未注意車前狀況」（12.64%）為最多，三項累計肇事率就已達車禍發生總數的6成。

北市中山警方指出：車輛於行經路況複雜的路口時，易使新手駕駛產生交通事故，因此中山分局特別與轄區駕訓班攜手合作，對即將上路的新手駕駛，宣導行經路口須慢看停的安全觀念，勿因一時疏忽搶快，而導致事故發生。

另外警方也期待透過與駕訓班配合宣導，呼籲駕駛禮讓行人，避免車撞人的事故發生，同時也灌輸防禦駕駛觀念，希望藉此降低事故率，還能預防事故發生，中山分局期與駕訓班共同建立「人本交通、友善行人」的優質空間。

中山分局呼籲，汽機車駕駛人在行經路口時應「慢」、減慢速度，「看」、查看前後左右有無人車，「停」、在行人穿越道前暫停，並讓行人優先通過；同時也提醒，若行車未禮讓行人，最高可處6千元罰鍰。

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