快訊／辜仲諒再度獲判無罪！中信紅火案更三審認定查無實證　

▲辜仲諒涉及的紅火案，纏訟17年，高院更三審今宣判。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，高等法院更三審30日宣判，再度判決辜仲諒無罪。辜仲諒在本案一審時遭重判9年、二審加重為9年8月，更一審輕判3年6月，更二審更獲判無罪。更三審30日宣判，維持無罪判決，稍晚高院將公布理由。

本案源於2004年二次金改期間，中信金打算入股兆豐金。時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，其中3.9億美元買入股權型結構債，並利用建立結構債避險部位之名義，2005年底到2006年初，陸續買進兆豐金股票約44萬張，佔已發行股份總數3.97％，中信金順利入主兆豐金。

而檢方調查，辜仲諒在未經常務董事會批示下，逕行將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時最高檢特偵組，2006年間對辜仲諒等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

當時檢方雖提起公訴，但辜仲諒除了本案以外，也涉及前總統陳水扁家相關弊案，滯留日本未歸，遭檢方發布通緝。直到2008年，特偵組成功勸說辜仲諒返國面對司法，案件才順利進行審理。

辜仲諒一審遭判刑9年、二審加重改判9年8月。2018年9月間的更一審，因《刑事妥速審判法》關係，辜仲諒獲得輕判3年6月。到了2021年間的更二審，更是改判辜仲諒無罪。但無罪判決經最高法院於去年5月間撤銷，發回高院更三審。更三審經過1年的審理後，再度判決無罪。