　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／辜仲諒再度獲判無罪！中信紅火案更三審認定查無實證　

▲▼2023WBC經典賽中華隊30人名單公佈記者會，中華棒協理事長辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

▲辜仲諒涉及的紅火案，纏訟17年，高院更三審今宣判。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒所涉犯的紅火案，高等法院更三審30日宣判，再度判決辜仲諒無罪。辜仲諒在本案一審時遭重判9年、二審加重為9年8月，更一審輕判3年6月，更二審更獲判無罪。更三審30日宣判，維持無罪判決，稍晚高院將公布理由。

本案源於2004年二次金改期間，中信金打算入股兆豐金。時任中信金副董事長的辜仲諒，指示公司前財務長張明田、前法務長鄧彥敦、前財務副總林祥曦等人，由子公司中信銀香港分行發行5億美元的次順位債券，其中3.9億美元買入股權型結構債，並利用建立結構債避險部位之名義，2005年底到2006年初，陸續買進兆豐金股票約44萬張，佔已發行股份總數3.97％，中信金順利入主兆豐金。

而檢方調查，辜仲諒在未經常務董事會批示下，逕行將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。張明田等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。當時最高檢特偵組，2006年間對辜仲諒等人依違反《證券交易法》間接操縱股價等罪及《銀行法》背信罪，提起公訴。

當時檢方雖提起公訴，但辜仲諒除了本案以外，也涉及前總統陳水扁家相關弊案，滯留日本未歸，遭檢方發布通緝。直到2008年，特偵組成功勸說辜仲諒返國面對司法，案件才順利進行審理。

辜仲諒一審遭判刑9年、二審加重改判9年8月。2018年9月間的更一審，因《刑事妥速審判法》關係，辜仲諒獲得輕判3年6月。到了2021年間的更二審，更是改判辜仲諒無罪。但無罪判決經最高法院於去年5月間撤銷，發回高院更三審。更三審經過1年的審理後，再度判決無罪。

ET快訊
YouTube免廣告「省錢買法」曝光！　一堆人不知道
15歲國中妹當車手！　長髮+OL套裝騙50萬
Coser展大尺度互動！　「完整服務」價目表瘋傳
賣水果遇死劫！　駕駛慘死女友重傷...情侶天人永隔
吳欣盈「當記者有問爸媽？」超嗆影片曝　他嘆：幫柯文哲扣分
潘瑋柏「當眾激吻」辣妻！　透視婚紗大尺度露出
大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

北市夫妻為長輩後事大吵　莽夫竟踹倒路邊機車點火洩憤

Coser展爆「7500元神秘服務」！疑提供半套性交易　警方要查了

黃燈加速直行！17歲少年騎車遭左轉車撞飛慘死　肇事駕駛下場出爐

威脅少女「3天1次」　渣男賠百萬元反遭加重判刑定讞

嘉義太保暗夜火警！　車棚2車全面燃燒成廢鐵

7人集團山區煉毒！買二手車運原料　屏東檢警查扣3百多公斤安毒

每天工作12hrs「月薪3萬3沒勞保」坑員工　血汗瓦斯行老闆慘了

真的剉賽了！通緝犯被逮嚇到失禁　「一褲子屎」急吼警：怎麼坐啦

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

北市夫妻為長輩後事大吵　莽夫竟踹倒路邊機車點火洩憤

Coser展爆「7500元神秘服務」！疑提供半套性交易　警方要查了

黃燈加速直行！17歲少年騎車遭左轉車撞飛慘死　肇事駕駛下場出爐

威脅少女「3天1次」　渣男賠百萬元反遭加重判刑定讞

嘉義太保暗夜火警！　車棚2車全面燃燒成廢鐵

7人集團山區煉毒！買二手車運原料　屏東檢警查扣3百多公斤安毒

每天工作12hrs「月薪3萬3沒勞保」坑員工　血汗瓦斯行老闆慘了

真的剉賽了！通緝犯被逮嚇到失禁　「一褲子屎」急吼警：怎麼坐啦

索托交易新進展！　美媒：教士和洋基已經交換球員名字

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

快訊／《角頭》古斌當爸了！妻煎熬18hrs吃全餐 目睹兒一度卡頭淚崩

快訊／高雄恐怖車禍！水泥預拌車輾過70歲翁　無心跳送醫搶救

紐乳2025低價衝擊！牧場砸千萬「高科技養牛」拉升本土奶品質迎戰

國1永康段小車硬插...後方駕駛怒了　一路狂譙三字經！還PO網公審

徐瑞希列民眾黨不分區拒辭公視董事　「對法規知之甚詳並未違反」

成功預言侯友宜副手！　李乾龍坦言：公布前心裡早有底

小黃公車開進鹿谷鄉　蔡培慧爭取328萬經費推動偏鄉交通改善

倒了！健全版《對魔忍》手遊撐不住　營運半年就收攤

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

國3香山段嚴重車禍！小貨車駕駛拋車外亡

台南農夫自學做炸彈　試爆10次嚇壞當地人

北市1女深夜墜樓　送醫搶救中

內湖富家子吸毒敗家…借錢不成捅死阿姨！

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

即／台78線深夜嚴重車禍　小貨車追撞聯結車

神鬼女會計盜領公司上億元　老闆做這事慘了

即／高雄砂石車雙黃線左轉！小貨車撞上1死1傷

女騎士魂斷「陰陽路」　夫見破碎遺體崩潰無語

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼PO網：我比YA

即／中信紅火案更三審宣判　辜仲諒無罪

台中驚見鐮刀怪客　沿街狂砍7車

內湖男持刀砍死阿姨…死者身分曝光！

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

更多熱門

相關新聞

省錢省事來調解　去年破紀錄調解成立10萬案

省錢省事來調解　去年破紀錄調解成立10萬案

為了讓民眾可以不用進到法院就解決紛爭，我國司法制度設計有調解機制，其中鄉鎮市調解委員會去年一整年更結案達13萬3,297件、調解成立更達到10萬9,330件。法務部長蔡清祥指出，這會大大減少司法官的工作量，未來更會鼓勵檢察官善用調解制度，好解決紛爭。

台南鬥毆事件有人遭砍瞎　莽男遭判刑定讞

台南鬥毆事件有人遭砍瞎　莽男遭判刑定讞

夏宗莉藍文青爭產官司　二審再駁回

夏宗莉藍文青爭產官司　二審再駁回

《四樓的天堂》推拿顧問　涉猥褻二審判刑

《四樓的天堂》推拿顧問　涉猥褻二審判刑

狠男性侵賣春女駕車衝撞員警　判刑定讞

狠男性侵賣春女駕車衝撞員警　判刑定讞

關鍵字：

法律人權辜仲諒限制出境紅火案結構債更審成棒棒協

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

4男讀鬼吹燈　真的挖墓盜出陪葬品

羽生結弦離婚真相被抖出！美人妻慘遭婆婆無視

鮮肉男工作3年疲倦　獨自隱居山林「養老」

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面