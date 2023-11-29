性交易糾紛引發鬥毆一人遭斧頭砍瞎　莽男遭判刑定讞

▲男子鬥毆中持斧頭砍瞎對方右眼，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫ＸＸＸ）



記者吳銘峯／台北報導

台南劉姓男子聽聞友人與人有性交易糾紛，雙方約定談判，一言不合動手，雙方拿出空氣槍、甩棍攻擊，劉男則取出斧頭揮砍。混亂中劉男斧頭砍中一名對方右眼，右眼因而全瞎。一二審均將劉男判刑3年6月，全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2020年11月底，當時劉男聽聞友人與人有性交易糾紛，就向友人表示，可以代為處理。於是透過友人約出對方，在臺南火車站旁某便利超商前見面談判。當天晚間11點半左右，劉男與多名友人陸續抵達；10分鐘後，對方也帶著多人抵達。

雙方隨即口角，劉男拿出空氣槍射擊對方，對方友人隨即從車上取出甩棍，雙方開始混戰。劉男之後又取出斧頭揮砍，最後砍中對方的右眼及鼻部，被害人隨即哀號倒地，其餘人趕緊將他送醫急救，醫生緊急對他進行右眼內容物剜除手術、上下淚小管修復手術、眼窩重建及義眼球植入手術、鼻骨閉鎖性復位手術後，最後被害人右眼視能全無。被害人提告，劉男被依照「傷害致重傷害」提起公訴。

一審法院審理時，劉男坦承不諱，一審法院將他判刑3年6月。案件上訴二審，高等法院台南分院審理時，他卻翻供，改稱自己沒有揮砍對方，當時是警方逼迫他才認罪。但台南高分院根據現場其他人的供詞，認定劉男確實揮砍對方，確實有罪。考量他僅為工地泥作學徒，也沒有誠意與對方和解，二審因此維持相同刑度，仍判刑3年6月。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。