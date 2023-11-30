蕭美琴今晨返抵台灣　晚間台北趕場衝立委選情

▲副總統參選人蕭美琴將返抵台灣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴完成駐美代表工作交接，預計今（30）清晨返抵國門，晚間將分別出席台北市立委參選人謝佩芬、許淑華競選總部成立大會，拉抬立委選情。值得注意的是，蕭先後透過社群平台X發表告別華府消息，約有數十名以上的美國政要紛紛轉貼她的貼文，表達惜別及祝福之情，感謝她過去3年多的努力。

與拜登總統關係密切、亦多次訪台的參議員昆斯（Chris Coons）轉貼蕭美琴辭別的發文表示：「蕭大使，在您於華盛頓任期間與你共事十分愉快，我與我的同事們都感謝您對更緊密的台美關係的支持，謝謝你的辛勞，希望很快再會」。

多位眾議員也發文表示惜別之情，如疫情間為了讓台灣納入美國首波疫苗釋出名單，領銜62位跨黨派議員，聯名致函布林肯國務卿，為台灣發聲的巴爾（Andy Barr）眾議員，發文表示：「特別的感謝蕭大使為增強台美關係所付出的辛勞，身為國會台灣連線的成員，我很榮幸能跟蕭大使共事」。

今年甫訪台的維吉尼亞州楊京州長Glenn Youngkin也表示：「感謝蕭大使在美國期間堅定不移、孜孜不倦的奉獻精神。我很榮幸能與她合作，加強維吉尼亞州與台灣的關係。祝福她在未來的事業中不斷取得成功！」除美方政要外，駐美代表處的同仁亦在臉書上表達感謝惜別之意。

此外，蕭美琴將在今天晚上分別出席謝佩芬、許淑華競選總部成立大會，而總統參選人賴清德也將出席該活動，全力拉抬立委選情。