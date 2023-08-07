賓士狂男被KICKS超車竟當街亮槍　警「3把槍」瞄準他壓制影片曝

記者黃宥寧／台北報導

有夠派！北市北投區昨（6日）發生一起行車糾紛，45歲林姓男子駕駛賓士CLA250疑不滿被國產休旅車超車，竟一路追逐到三合橋逼車攔停，隨即下車持不明槍枝朝對方比劃，休旅車駕駛嚇壞加速離開，警方獲報後隨即展開追捕，並在新北投捷運站附近緝獲林男起出鎮暴槍1把，依妨害自由罪移送士林地檢署，檢方複訊後諭知5萬元交保。

▲林姓男子不滿被超車，竟一路追逐逼車更當街亮槍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

6日下午3時許，林姓男子駕駛229萬起的黑色賓士CLA250行經磺港路，疑不滿被白色休旅車超車，一路追到三合橋上，隨即拿出「不明槍枝」下車敲打車窗，休旅車駕駛嚇壞，看前方無車立刻加速離去，目擊民眾見狀也趕緊報案。

▲北投警火速逮當街亮槍林姓男子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警獲報後立即啟動調查，由偵查隊隊長許文鋒親自帶幹員，在新北投捷運站附近將林姓犯嫌追捕到案，而在壓制林嫌的同時，警方共有3槍直指林嫌，隨即在其車內起獲一把瓦斯鎮暴槍，經測試不具殺傷力。

林男警詢時，避重就輕說「鎮暴槍是放在車上用來打流浪狗」，就是不滿被超車才會拿槍下車走動，警方也表示，被害車主雖尚未取得聯繫，但火爆的林嫌仍被依妨害自由罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後諭知5萬元交保。