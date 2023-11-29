快訊／誰開價2億美金要柯文哲當副手？　律師今具狀告發

▲律師黃帝穎今天親赴北檢具狀告發。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，在藍白合過程中有人開價1億元到2億元美金，要他當副手，引發譁然。律師黃帝穎今（29）宣布，2億元美金「搓圓仔湯」涉犯10年重罪，他將陪同民眾黨黨員陳延昶（486先生），赴北檢具狀告發。

黃帝穎表示，柯文哲指控有人以2億元美金要他擔任副手，喊價者已違反《總統副總統選舉罷免法》第84條搓湯圓條款，最重可處10年徒刑；打擊犯罪守護民主人人有責，因此，他將於今天中午12點20分，陪同陳延昶赴台北地檢署具狀告發。

此外，黃帝穎呼籲，喊價就構成犯罪，柯文哲應供出犯罪者，而柯辦發言人陳智菡具體指出，相關消息是從國民黨方面傳來，因此，藍白都要講清楚，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜都有義務舉發犯罪、配合檢調查賄。

黃帝穎質疑，依法「搓圓仔湯」的要件包括「行求」，依據最高法院見解，不需柯文哲允諾，也不用等到「交付」，只要喊價就構成犯罪，「柯文哲不敢揭發犯罪者在心虛什麼？」

《總統副總統選舉罷免法》規定，對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上2000萬元以下罰金。另根據最高法院101年度台上字第277號刑事判決要旨，所謂「行求」，指行賄人自行向對方提出賄賂或不正利益，以備交付，祇以行賄者一方之意思為已足，不以受賄者之允諾為必要。