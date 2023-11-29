柯文哲爆「2億美金當副手」　吳斯懷轟：信口開河會削弱可信度

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨總統參選人柯文哲日前稱，有人要他當副手並開價2億美元；柯辦發言人陳智菡也透露，相關消息來自國民黨。國民黨不分區立委吳斯懷29日表示，或許柯文哲認為自己的魅力就是能說善道，敢胡說八道，但他目前競逐的是總統大位，不能不考慮言行舉止的觀瞻和正當，信口開河會削弱可信度，若繼續口無遮攔，不僅會嚇跑中間選民，年輕人的眼睛是雪亮的，年輕人的票沒那麼好騙。

吳斯懷今日在臉書發文表示，說與不說，看出人品高下，小時候花了兩年時間才學會說話，長大了卻要花數十年的時間學會閉嘴，可見說話是一種能力與本領，不說卻是一種智慧，什麼時候說、如何說，就是一種功夫了，若嘴都管不住，如何競逐大位？

吳斯懷感嘆，這個社會，虛話、假話、謊話、酸話、空話、罵人的話太多；實話、真話、溫暖人心的話太少，藍白合破局，侯友宜戳破柯文哲神話，激發藍營大團結，民眾黨甚至出現退黨潮，但柯文哲依舊口無遮攔，聲稱遭藍營「設局」，又說美方派人出價兩億美元買他「當副手」。藍白破局後，柯不僅將此事說得津津有味，還把美國參議員、AIT理事主席羅森柏格都扯進來，讓人懷疑柯文哲到底有沒有一點國際外交常識。

吳斯懷表示，柯文哲提及台北市長任內的經驗，說台北的男人上酒店不是娛樂，而是為了公事，又說男人周末都在家「假裝」當好男人，嚴重羞辱台北的男人。他痛批，或許柯文哲認為自己的魅力就是能說善道，敢胡說八道，但他目前競逐的是總統大位，不能不考慮言行舉止的觀瞻和正當，信口開河會削弱可信度，若繼續口無遮攔，不僅會嚇跑中間選民，年輕人的眼睛是雪亮的，年輕人的票沒那麼好騙。